¿Qué necesita el Manchester City para ser campeón de la Premier League 2025/26?

El Manchester City se prepara para afrontar un partido que puede marcar profundamente su temporada. El conjunto 'skyblue' sale escena hoy miércoles 22 de marzo para enfrentarse al Burnley en un partido que le permitirá igualar sus fuerzas respecto al resto de equipos en materia de partidos disputados.

Después de imponerse hace apenas unos días ante el Arsenal, los pupilos de Pep Guardiola disponen de una oportunidad de oro esta noche. En caso de conseguir la victoria, su casillero particular se elevará hasta los 70 puntos, misma renta con la que cuentan los 'gunners' y que hasta ahora les ha valido para liderar la clasificación.

El empate a puntos entre City y Arsenal ahora mismo beneficiaría a los 'cityzens', ya que ambos equipos cuentan con la misma diferencia de goles pero el average particular corresponde a los primeros. Sin embargo, una victoria por dos o más goles frente al Burnley les permitiría cobrar ventaja en el average general.

El City busca el liderato de la Premier / EFE

¿Qué necesita el Manchester City para ganar la Premier League?

Si el Manchester City consigue llevarse los tres puntos del Turf Moor pasaría a ser el nuevo líder de la clasificación y, sin partidos pendientes respecto a su más inmediato perseguidor, dependería de si mismo para volver a conquistar el título liguero. Para ello, eso sí, debería mantener la ventaga en el average general en caso de empate a puntos, ya que la competición inglesa no tiene en cuenta el average particular como primer criterio de desempate.

Para terminar alzando la Premier League al cielo, el Manchester City deberá defender su recién estrenado liderato a lo largo de cinco jornadas, en las que se enfrentará a Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa.

Noticias relacionadas

Más complicado se antoja el calendario del Arsenal en busca de recuperar el liderato, más teniendo en cuenta que tendrán que afrontar las semifinales de Champions frente al Atlético de Madrid y una hipotética final en el horizonte. Los de Mikel Arteta medirán sus fuerzas ante Newcastle, Fullham, West Ham, Burnley y Crystal Palace.