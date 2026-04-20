El punto del West Ham deja vivo al Tottenham: el Wolves desciende a la Championship

Tenía el West Ham United la oportunidad de hundir aún más al Tottenham Hotspur y acercarse a la salvación, pero la desperdició con un empate a cero contra un resacoso Crystal Palace que deja la pelea abierta en las cinco jornadas finales de Premier League.

Los 'Hammers', que venían de golear al Wolverhampton Wanderers, tuvieron la pólvora mojada en un encuentro que dominaron con bastante comodidad contra un Palace que notó los estragos de las celebraciones por haberse clasificado a las semifinales de la Conference League tras eliminar el pasado jueves a la Fiorentina.

Pero ni el 'Taty' Castellanos ni el brasileño Pablo estuvieron acertados de cara a la portería de Dean Henderson, mientras que en el Palace el que más ganas tenía de conseguir la victoria era Brennan Johnson, ex del Tottenham y héroe en la final de la Europa League, y en sus botas tuvo la mejor para dejar los tres puntos en casa con un disparo en la primera parte que rozó el palo izquierdo de la portería del West Ham.

En los diez minutos finales, el árbitro decidió anular un tanto a Ismaila Sarr por mano en la jugada de Jean-Philippe Mateta.

El punto supone que el West Ham sigue dos puntos por encima del Tottenham en la pelea por el descenso con cinco jornadas por disputarse, mientras que el Palace, que es decimotercero, lo tiene muy complicado para engancharse al tren europeo.

Descenso del Wolves

El empate, además, confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers al Championship (Segunda división inglesa) tras ocho temporadas en la élite.

Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

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Esta misma semana también puede confirmarse el descenso del Burnley, si no gana en Turf Moor al Manchester City, mientras que la última plaza se la disputarán el Tottenham Hotspur, que en estos momentos es antepenúltimo, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United, que es el que parte con ventaja al estar a ocho puntos de los 'Spurs' con quince en juego.