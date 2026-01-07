Puertas abiertas para Marc Guéhi

La salida de Marc Guéhi se ha convertido en uno de los grandes culebrones del fútbol europeo. El central inglés tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los chollos del próximo verano, ya que su vinculación con el Crystal Palace expira al final de la presente temporada. No obstante, puede haber novedades sobre su futuro en los próximos días.

El defensor inglés se ha consolidado como uno de los zagueros más fiables de la Premier League. Firmó con apenas 21 años por el Crystal Palace, procedente del Chelsea y en un traspaso cercano a los 25 millones de euros, y se ha erigido en un pilar indiscutible en la zaga de los 'Eagles' en las últimas campañas. Se trata de un central zurdo, potente, rápido seguro al corte y fuerte en los duelos aéreos, que está preparado para dar el salto a un 'grande' de Europa.

Guéhi, con la selección de Inglaterra / Agencias

Y actualmente hay una alta demanda de ese perfil. La lista de pretendientes para hacerse con los servicios de Guéhi es extensa: Liverpool, Bayern de Múnich, Manchester City... incluso se le ha relacionado en varias ocasiones con el FC Barcelona, que, en cambio, ha decidido apostar por Joao Cancelo para reforzar la parcela defensiva en vez de un central.

En estos momentos, todo apunta a que el Manchester City se encuentra en la cabeza de la carrera para fichar a Marc Guéhi y, de hecho, podría aprovechar este mercado de invierno para hacerse con él. Las recientes bajas de Josko Gvardiol, que tendrá que pasar por el quirófano, Ruben Dias y John Stones pueden obligar al club 'skyblue' a reforzar esa demarcación.

Marc Guehi luciendo el brazalete del arcoíris con la frase: "Jesus loves you" / Zac Goodwin/PA Wire

Y, aunque el Crystal Palace le cerró la puerta en el pasado, el técnico de los Eagles, Oliver Glasner, dejó abierta la posibilidad de una salida en este mes de enero. Pese a que el entrenador señaló que "todos queremos que él juegue para el Crystal Palace, firme un nuevo contrato y se quede aquí para siempre", también mostró comprensión ante la situación del futbolista y no descartó un posible adiós en el actual mercado de fichajes.

“Se da el caso de que el contrato termina en verano y, si llega alguien, llegará un momento en que el club diga: 'Ahora el tema económico es más importante que el deportivo'. Tenemos que hacerlo e intentar fichar a los mejores. Por eso siempre digo: 'No lo sé'. Porque esto es diferente”, explicó Glasner en rueda de prensa previa al duelo contra el Aston Villa.

"Habrá un límite que el club tendrá que decidir vender. Si el jugador dice: 'Quiero irme' y el dinero supera ese límite, se hará. No soy tan ingenuo como para no saber que si llega una oferta enorme del City y Marc quiere aceptarla, se hará", apuntó el técnico.

El escenario sigue condicionado a que Marc Guéhi exprese de forma oficial su voluntad de salir y a que el Manchester City considere razonable el coste de la operación. Si ambas partes alinean sus intereses, el acuerdo podría desbloquearse con rapidez incluso durante el mercado de enero. Hasta entonces, las conversaciones avanzan con cautela, aunque con una novedad significativa, ya que el Crystal Palace ha admitido públicamente por primera vez que la opción de un traspaso es una posibilidad real.