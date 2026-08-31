El PSG exprime al Liverpool con Barcola: 145 millones de euros por la nueva estrella de Anfield

El pulso entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool por Bradley Barcola ya tiene ganador, al menos en lo económico. El extremo francés pone rumbo a Anfield después de que el conjunto inglés haya cerrado un acuerdo con el club parisino por una operación que puede alcanzar los 145 millones de euros entre fijos y variables. Una cifra que convierte al atacante en la venta más importante de la historia del PSG y que sitúa el movimiento entre los más elevados jamás realizados por el conjunto ‘red’. Si se cumplen los incentivos, será el más caro junto a Alexander Isak.

La negociación ha sido larga y comenzó con unas pretensiones mucho más elevadas por parte del PSG. El club francés llegó a tasar a Barcola en 170 millones de euros, una cantidad objetivamente desorbitada. Pese a ello, las negociaciones no se rompieron porque a Andoni Iraola le interesaba mucho el jugador y porque el atacante quería salir a la Premier League. Finalmente, el PSG rebajó sus pretensiones hasta los 150 ‘kilos’.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / Agencias

No obstante, los ‘reds’, conocedores del interés del futbolista francés, se habían establecido un límite muy inferior, alrededor de los 120 millones de euros, pero la necesidad de reforzar el ataque ha acabado empujando al Liverpool a cruzar su línea roja. El desenlace supone también un gran negocio para el PSG, que pagó 45 millones de euros al Olympique de Lyon por Barcola en 2023 y, apenas tres años después, ingresará más de tres veces esa cantidad.

Mucha competencia en París

Barcola, además, tenía contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2028, pero su situación deportiva había cambiado. La competencia en el frente ofensivo, con jugadores como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, redujo su protagonismo, por lo que el jugador veía con buenos ojos una nueva aventura en la Premier League.

Bradley Barcola celebra un gol en el Mundial / Agencias

El francés cerró el curso pasado con 13 goles y 7 asistencias en 49 partidos, mientras Désiré Doué registró 13 goles y 11 asistencias en 41 encuentros, Kvaratskhelia alcanzó los 19 tantos y 11 asistencias en 48 partidos y Dembélé terminó con 20 goles y 11 asistencias en 40 apariciones.

Para Andoni Iraola, la llegada de Barcola supone un refuerzo de primer nivel para una plantilla que está experimentando una profunda transformación. El técnico vasco, nombrado entrenador del Liverpool el pasado junio tras tres temporadas en el Bournemouth, no ha empezado bien en Anfield y quiere revertir cuanto antes esta situación.

Otro fichaje más de élite de un Liverpool que no ha escatimado este verano. Antes de incorporar al francés, los ‘reds’ habían invertido 63,6 millones de euros en Jérémy Jacquet y otros 40 millones en Víctor Muñoz. En definitiva, más pólvora para el proyecto de Iraola.