El proyecto del Chelsea se tambalea tras golear al Barça: "Maresca debería tener cuidado y estarse callado"

Si hay un deporte donde cualquier éxito se olvida rápidamente ese es el fútbol. Ya puedes haber tocado la gloria con tu equipo que si los resultados no te acompañan, tu cargo queda en entredicho. Es precisamente lo que le sucede a Enzo Maresca, entrenador que conquistó el Mundial de Clubes con el Chelsea y que lo mantiene en zona Champions pero cuyo proyecto se tambalea ahora en el club británico.

Todo a raíz de la mala dinámica que encadenó el cuadro 'blue' desde que goleara al FC Barcelona en la Champions League. Después de aquel ilusionante 3-0 en Stamford Bridge, todo eran flores para el técnico italiano, pero los londinenses atravesaron entonces un bache de resultados que les han alejado del liderato de la Premier League y del top-8 en la Liga de Campeones.

Primero empataron en casa frente al líder, un Arsenal que sufrió de lo lindo para rescatar un punto pese a jugar con un hombre más durante casi una hora. Luego llegaron la derrota frente al Leeds (3-1) y el empate frente al Bournemouth (0-0). Pero el mazazo definitivo se produjo en la Champions.

Mejor entrenador del mes y nominado al The Best

La derrota frente a la Atalanta hizo tambalear los cimientos del Chelsea, que se había acostumbrado a ganar desde la llegada de Enzo Maresca al banquillo. Tanto que el técnico italiano no solo fue escogido 'Mejor Entrenador de la Premier League' del mes de noviembre, sino que figura entre los nominados a 'Mejor Entrenador' del año en los premios The Best de la FIFA que se entregarán este mismo martes. Aspira el italiano a ganar el trofeo en una lista con entrenadores de la talla de Luis Enrique (el gran favorito), Flick, Slot, Roberto Martínez, Arteta y Javier Aguirre.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

Situación totalmente surrealista para un Maresca que, en cuestión de dos semanas, ha pasado de brillar en Inglaterra y ser candidato a pelear en liga y en Champions a vivir sus "peores 48 horas" desde que aterrizó en Stamford Bridge hace año y medio.

"Las últimas 48 horas han sido las peores que he vivido desde que llegué al club porque mucha gente no nos apoyaba", espetó Maresca después de quitarse un peso de encima con la victoria de ayer en casa frente al Everton (2-0). Decidió entonces en rueda de prensa elogiar a varios de sus jugadores: “Por eso elogio a los jugadores, porque con tantos problemas, lo están haciendo muy bien tras una semana complicada".

"Mis peores 48 horas"

Insistido sobre sus declaraciones y preguntado por los motivos de sus palabras, el técnico repitió: "Las peores 48 horas desde que llegué al club porque la gente no me apoyó ni a mí ni al equipo". "En general, me encantan los aficionados y estoy muy contento con ellos", añadió, dejando caer que su problemática nada tiene que ver con los hinchas.

El entrenador del Chelsea Enzo Maresca en el partido ante el Sunderland en Londres / AP

Desde Inglaterra apuntan a un problema interno con el club -no se sentiría respaldado-, una incógnita que se resolverá en la próxima rueda de prensa del entrenador, prevista para la previa del partido que enfrentará al Chelsea con el Cardiff City el martes, correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup.

"Debería tener cuidado"

En ese sentido, los medios británicos se permiten incluso el lujo de aconsejar a Maresca, que debería "tener cuidado". "Creo que hay que entender con qué propietarios y con qué club estás trabajando. Le han dado una oportunidad increíble de dirigir a un club enorme después de haber entrenador solo al Leicester. ¿Esperaba ganar poder por haber conquistado la Conference League?", aseguró el exjugador Danny Murphy.

En el programa 'Match of the Day' de la BBC, el exfutbolista del Liverpool y de la Premier fue tajante con el técnico del Chelsea: “Pongámoslo en perspectiva. Lo ha hecho bien, no lo pongo en duda. Lo que digo es que el fútbol es implacable y ellos son propietarios multimillonarios. Si sienten que su entrenador les habla directamente a través de la prensa, no va a acabar bien para él. Tiene una oportunidad magnífica de tener éxito con el Chelsea. Quizás debería elegir los mejores momentos para estarse callado".