Los pros y los contras del fichaje de Rashford

Además del FC Barcelona, hay varios equipos interesados en Marcus Rashford. Borussia Dortmund, AC Milan o Mónaco insisten por el atacante inglés, con un pie y medio fuera del Manchester United y de la Premier League, porque el club mancuniano no quiere reforzar a rivales directos en la competición británica, tras ser apartado por su entrenador, el luso Rúben Amorim.

El extremo de 27 años tiene bastante cartel en Europa y gusta a los mejores entrenadores del mundo, uno de ellos, Hansi Flick, su principal valedor en el Barça. Sin embargo, y aunque su nombre puede despertar viejos recuerdos de su mejor momento como futbolista, hay que fijarse en el Marcus Rashford de la actualidad y no dejarse llevar por el nivel que ha mostrado en otras temporadas. Estos son los pros y los contras del atacante inglés.

Puede ser uno de los mejores del mundo, pero no es regular

Marcus Rashford ha demostrado a la perfección que lo complicado en el mundo del fútbol no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella y brillar jornada tras jornada. Si está en buena forma, ligeramente enchufado y el contexto le favorece, dando importancia a los extremos y con metros para explotar su potencia física, puede ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Lejos de ser una opinión, así lo mostró tras el Mundial de Qatar.

Al regresar de la cita mundialista, Rashford se 'regaló' el mejor momento de su carrera, siendo el máximo goleador de las cinco grandes ligas en 2023 durante mucho tiempo. Terminó la temporada 2022-23 con 30 goles y nueve asistencias, cifras de élite mundial que ilusionaron en Old Trafford pensando que, por fin, habían logrado recuperar al mejor Rashford, con 25 años en aquel entonces. Casi dos años después, su situación habla por sí sola.

La mejor versión de Rashford, imparable, brilla como una estrella fugaz. Aparece puntualmente, pero después se mantiene en la sombra demasiado tiempo. Y esa ha sido su gran cruz, la irregularidad. En la temporada 2021-22 no pasó de los cinco goles, pero en la 2022-23 firmó un curso espectacular con los citados 30 tantos acompañados de nueve pases de gol. Tras esa campaña 'salvaje', cerró la 2023-24 con ocho goles y cinco asistencias. De la 2024-25, mejor ni hablar.

Un arma de doble filo: apartado por Amorim, pero con ganas de demostrar

Su temporada no estaba yendo mal: siete goles y tres asistencias registra en 24 encuentros, pero con Amorim, quedó completamente marginado. Rashford no juega un partido desde el pasado 12 de diciembre en un duelo de Europa League en Plzen (1-2) y desde entonces se ha quedado fuera de la convocatoria en seis ocasiones, las cuatro primeras, por decisión técnica.

Una situación complicada de gestionar para un futbolista que estaba llamado a ser uno de los líderes del equipo, que lleva más de un mes apartado del equipo, pero que, a su vez, puede 'picarle' para demostrarle al luso y lejos de Old Trafford que realmente tenía nivel para ayudar a los red devils.

Polivalencia y potencia

Cuando se supo que Kylian Mbappé abandonaría el PSG para poner rumbo al Real Madrid, el nombre de Marcus Rashford se vinculó fuertemente al Parque de los Príncipes. Por condiciones, son bastante parecidos. El inglés está bastante por detrás del francés en cuanto a regularidad, pero es rápido, potente, fuerte, de una complexión física parecida, tiene bastante desborde y si está inspirado, mucho gol. Sin embargo, una de sus cualidades más importantes es la polivalencia.

Principalmente extremo izquierdo, como Mbappé, Rashford puede ocupar perfectamente la punta del ataque, por sus capacidades físicas y sus desmarques al espacio, así como la banda natural por la derecha. Para un entrenador es bastante interesante poder contar con una pieza en ataque capaz de rendir bien en cualquiera de las tres posiciones del tridente.

Prueba de ello, entre otros ejemplos, fue el partido de ida del play-off a octavos de final de la Europa League ante el FC Barcelona disputada el 16 de febrero de 2023 en el Camp Nou. Aquella noche, Xavi Hernández, consciente del nivel de ese Rasfhord, puso a Ronald Araujo en el lateral derecho para frenar al inglés-como ya hizo tiempo atrás con Vinicius- pero Erik ten Hag le ubicó en la punta de ataque aprovechando su versatilidad.

El resultado fue que el inglés castigó constantemente a Jules Koundé y Marcos Alonso, ubicados en el centro de la zaga, con galopadas constantes a su espalda y descosió a un Barça que acabó empatando con un tanto de Raphinha en el minuto 76 (2-2). Rashford, de delantero centro, marcó el primer gol del United y originó el segundo con una jugada individual por la derecha que culminó en un centro tenso que Koundé, con mala fortuna y tras un rebote, se introdujo en su propia portería.

Cuestionado por su compromiso en alguna ocasión

A principios de enero de 2024, la prensa británica aprovechó para cargar contra Rashford. Aseguraron que el futbolista había estado en un club nocturno de Belfast antes de perderse un entrenamiento al día siguiente por enfermedad. Después, Ten Hag lo desconvocó en un partido de FA Cup contra el Newport County. Entre otros reproches, algunos medios británicos aseguraban que su compromiso con el Manchester United no era total.

Rashofrd salió al paso con un extenso escrito dirigido a los que cuestionaban su compromiso con el equipo red devil en The Players Tribune. "Escucha, no soy una persona perfecta. Cuando cometa un error, seré el primero en levantar la mano y decir que tengo que hacerlo mejor. Pero si alguna vez cuestionas mi compromiso con el Manchester United, es cuando tengo que hablar. Es como si alguien cuestionara toda mi identidad y todo lo que represento como hombre. Crecí aquí. He jugado en este club desde que era un niño", se defendió, en un texto mucho más extenso escrito por él personalmente.

Un compromiso social intachable

Desde prácticamente que empezó a ser un futbolista importante en la Premier League, Marcus Rashford tuvo claro que iba a ayudar a los más desfavorecidos, algo que a nivel humano, le honra mucho. Un gran ejemplo fue la ayuda que brindó, cuando solo tenía 23 años, a los niños vulnerables durante la crisis del coronavirus.

Rashford hizo una potente campaña en las redes sociales con la que consiguió que Boris Johnson aprobará la entrega de comida escolar gratuita a más de 1,3 millones de niños. Una acción por la cual el delantero mancuniano se ganó un hueco en el corazón de los británicos. Un gesto que fue reconocido con la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.