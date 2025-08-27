La prohibición que cambiará todo en la Premier: adiós a los patrocinios de apuestas

La Premier League se prepara para una transformación sin precedentes en el terreno comercial. A partir del otoño de 2026, desaparecerá de las camisetas de los clubes toda publicidad vinculada a casas de apuestas, una decisión que, según las estimaciones del sector, supondrá un impacto económico de alrededor de 100 millones de euros anuales para la competición.

La medida fue aprobada de forma voluntaria por los propios clubes en 2023, en un contexto de creciente presión política y social en el Reino Unido sobre la industria del juego. El Gobierno británico lleva años endureciendo la regulación en torno a las apuestas y el patrocinio deportivo se había convertido en uno de los puntos más polémicos. La liga inglesa, considerada la más poderosa y global del planeta, decidió adelantarse a futuras prohibiciones y acordar la eliminación de este tipo de contratos en la parte frontal de las camisetas a partir de la temporada 2026-27.

El cambio no es menor. Actualmente, 11 de los 20 clubes de la Premier League lucen el logotipo de una casa de apuestas como principal patrocinador en su uniforme. Se trata en su mayoría de entidades fuera del llamado 'Big Six', con ejemplos como Aston Villa, Everton, West Ham o Wolverhampton. Son precisamente estos equipos los más expuestos a la nueva normativa, ya que sus presupuestos dependen en gran medida de estos acuerdos. Según cálculos de especialistas, la pérdida de ingresos podría alcanzar hasta el 50% en algunos casos.

"Será probablemente la mayor agitación en el sector en los últimos veinte años, prácticamente desde que las casas de apuestas comenzaron a anunciarse en las camisetas", señaló al medio 'The Athletic' Joe Williams, director de la consultora londinense WH Sports, especializada en patrocinios. La afirmación resume la magnitud de un movimiento que reconfigurará el mapa de ingresos comerciales en el fútbol inglés.

No obstante, algunos expertos se muestran más optimistas sobre la capacidad de los clubes para adaptarse. George Isherwood, director de asociaciones globales de la agencia Sportquake, sostiene que las entidades están "bien posicionadas para afrontar este cambio" y que el atractivo internacional de la Premier League abre la puerta a nuevos actores interesados en ocupar el espacio publicitario que dejarán las casas de apuestas.

PODRÁN ESTAR EN LAS MANGAS

Entre los sectores con mayor potencial para convertirse en patrocinadores principales figuran la automoción, los servicios financieros, las aerolíneas o la tecnología de la información. A ellos se suman nuevas industrias emergentes que han ganado terreno en los últimos años, como las criptomonedas, la inteligencia artificial o el turismo, ámbitos que buscan visibilidad global a través de uno de los escaparates deportivos más seguidos en el mundo.

La decisión de prohibir la publicidad de apuestas en la parte frontal de las camisetas no supone, de momento, la desaparición total de este tipo de acuerdos. Se mantendrá la posibilidad de colocar logos en las mangas o en soportes dentro de los estadios, aunque se espera que el impacto de la medida sea considerable. En cualquier caso, la liga y sus clubes confían en que el prestigio de la marca Premier League y la amplitud de su audiencia internacional actúen como imán para nuevos patrocinadores.