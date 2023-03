La profecía de Guardiola se desvanece: Kompany, cerca del Tottenham

El entrenador belga ha sorprendido por su buen juego y resultados en el Burnley, líder en la segunda división inglesa El entrenador de Santpedor aseguró recientemente que su exjugador estaba destinado a dirigir al Manchester City

El banquillo del Tottenham está vacante desde la salida de Antonio Conte y el cuadro londinense no pierde el tiempo. Pese a los rumores que apuntaban al interés de los 'spurs' por Julian Nagelsmann, destituido recientemente del Bayern Múnich, el tapado de Daniel Levy para ocupar el banquillo sería un viejo conocido de la Premier League, el exjugador del Manchester City Vincent Kompany.

El joven entrenador belga lidera la segunda categoría inglesa al frente del Burnley y su buen hacer no ha pasado inadvertido para los grandes clubes. Y no solo por los resultados, sino también por implementar un estilo de juego atractivo. De este modo, según informó este viernes 'The Sun', Kompany sería uno de los candidatos preferidos por la directiva del Tottenham.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El mencionado Nagelsmann, el siempre presente Mauricio Pochettino y Luis Enrique son otros de los futuribles de renombre que retumban por la prensa británica. Sin embargo, la opción de Kompany se antoja más factible al tratarse de la primera oferta que le llega desde la élite al joven entrenador, que sabe lo difícil que será mantener a los 'clartets' en la Premier.

Asimismo, estas informaciones contradicen la profecía pronunciada por Pep Guardiola después de derrotar al Burnley por 6-0 en la FA Cup, cuando aseguró que su exjugador estaba destinado a dirigir al Manchester City.