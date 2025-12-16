Problemas para Guardiola: Doku, fuera de combate

Pep Guardiola sabe mejor que nadie la importancia de contar con un buen fondo de armario a estas alturas de la temporada. Con el ecuador de la Premier League casi alcanzado y a pocas jornadas de terminar la fase de liga de la Champions League, competiciones como la Carabao Cup y la FA Cup empiezan a cobrar protagonismo. Y eso se traduce en rotaciones para no sobrecargar a la plantilla y echar por la borda toda la temporada.

Al menos, esa es la teoría. En la práctica, a veces surgen contratiempos que impiden dar descanso a las piezas clave del equipo en partidos, sobre el papel, más asequibles.

Rotaciones, lesiones y ausencias

Sobre esta cuestión habló Guardiola antes de que su equipo busque el pase a las semifinales de la Carabao Cup ante el Brentford este miércoles, a las 20:30 horas, en el Etihad. El técnico de Santpedor confirmó que habrá rotaciones, pero también ausencias de peso.

A los lesionados Rodri y Stones se unirá Doku, que estará fuera durante dos semanas y media, lo que interrumpe su buen momento de forma. Además, por la Copa de África, Guardiola tampoco podrá contar con el argelino Aït-Nouri ni con el egipcio Marmoush.

Asencio, ante Doku en el Bernabéu / Agencias

"Stones, Rodri y Doku no están disponibles, pero el resto creo que está listo. No sé exactamente cuándo volverá Doku al equipo; quizá en Año Nuevo, contra el Sunderland, para estar seguros", apuntó Pep.

El que sí jugará será Trafford, tal y como aseguró el catalán: "Trafford jugará, al igual que todos los futbolistas que no han venido participando recientemente. También algunos de los que jugaron contra el Crystal Palace. Y, por supuesto, habrá jugadores de la cantera, porque tres días después jugamos contra el West Ham", explicó.

Trafford, en su presentación con el Manchester City / MAN CITY

"No digo que sea una prioridad. Nos jugamos estar en semifinales de la Carabao Cup, pero si tenemos éxito es porque utilizamos a toda la plantilla, evitamos lesiones, podemos rotar y el equipo responde. Hay que encontrar el equilibrio: hay jugadores que acumulan muchos minutos y no tenemos demasiado tiempo para recuperarnos, porque luego tenemos un partido clave contra el West Ham. Insisto, el partido contra el West Ham es muy importante", añadió, dejando claro que la gran prioridad es la Premier League.

Por último, quiso aclarar que el portero inglés, suplente de Donnarumma, no saldrá en enero: "Se queda, absolutamente. No tengo noticias al respecto. Antes se encargaba Begiristain de estas cosas, ahora es Viana. Tenéis su teléfono, llamadle y preguntad, pero yo no sé nada. Se queda. Es un portero increíble, aunque por desgracia para él Donnarumma es nuestra primera opción. Sé que la posición de portero es muy especial, pero Trafford estará con nosotros esta temporada y luego ya veremos", concluyó.