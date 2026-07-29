El problema multimillonario que Xabi Alonso ha heredado en el Chelsea

Xabi Alonso está siendo uno de los grandes protagonistas del verano. El técnico español ha aterrizado en Stamford Bridge con plenos poderes y lo ha demostrado agitando el mercado semana tras semana entre fichajes. Sin embargo, no todos los problemas del Chelsea se solucionan tirando de talonario.

El entrenador vasco, en su desembarco en la Premier League, también ha heredado varias operaciones ruinosas del pasado, fruto de una mala planificación deportiva y una gestión cuestionable de los recursos. Y pocas resultan tan llamativas como la de Roméo Lavia, un futbolista por el que el Chelsea pagó alrededor de 62 millones de euros y que, desde entonces, ha pasado mucho más tiempo en la enfermería que sobre el césped.

Roméo Lavia, jugador del Chelsea / 'X'

El Southampton sacó al centrocampista a subasta en el verano de 2023 y el mejor postor fue el conjunto londinense, entonces dirigido por Mauricio Pochettino. Sobre el papel, la operación parecía tener sentido. El centrocampista belga encapsulaba talento joven, unas condiciones físicas privilegiadas y experiencia previa en la Premier League. Lo que nadie podía anticipar era el calvario que estaba a punto de comenzar.

Lavia llegó a Londres arrastrando molestias en el tobillo derecho y nunca ha conseguido encontrar continuidad. Desde su fichaje por el Chelsea, el belga ha encadenado doce problemas físicos, ha participado en solamente 43 encuentros y todavía no ha podido completar un partido entero con la camiseta ‘blue’. Un escenario desolador para un futbolista llamado a gobernar durante años el centro del campo del Chelsea.

Primer susto para Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso y el inicio de una nueva pretemporada tenían que ser otra oportunidad para empezar de cero, pero el primer aviso no ha tardado en aparecer. Fue en el estreno de pretemporada, ante el Western Sydney Wanderers, donde volvió a sentir unas molestias en los isquiotibiales. El ex del Madrid confirmó tras el encuentro que el jugador había notado algo en el tendón de la corva.

Romeo Lavia, en el momento de su fichaje por el Chelsea / Chelsea FC

El técnico espera recuperarlo para el amistoso del sábado contra el Tottenham, pero dejó claro que el Chelsea no piensa asumir ningún riesgo innecesario: “No tiene sentido correr riesgos”, mencionó. La dolencia no parece grave, pero vuelve a poner el foco sobre un jugador cuyo historial obliga a extremar las precauciones ante cualquier mínima alerta.

Lavia tiene contrato hasta 2030 y todavía dispone de tiempo para darle la vuelta a su situación. Su edad y su talento siguen jugando a su favor. El problema es que el Chelsea lleva tres temporadas esperando que su físico le permita demostrar sobre el campo todo aquello que enseñó en el Southampton.