Las primeras palabras del padre de Luis Díaz tras su liberación

Luis Manuel Díaz, padre del delantero del Liverpool, Luis Díaz, ha hablado por primera vez desde su liberación después de haber sido secuestrado por el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia. Díaz fue capturado junto a su esposa, Cilenis Marulanda, el pasado 28 de octubre, y su liberación ocurrió después de 12 días de cautiverio.

Mientras que la esposa de Díaz fue encontrada poco después del secuestro, el hombre de 58 años estuvo cautivo durante casi dos semanas. En sus primeras declaraciones a la prensa después de ser liberado, reveló las conmovedoras palabras compartidas entre él y su hijo Luis Díaz después de la experiencia traumática.

Según el padre de Luis Díaz, su hijo le dijo: "Que siga adelante porque aquí no acaban las cosas y que tenga mucha fuerza para recuperarse de todo lo que ha pasado". Estas palabras reflejan la fortaleza y determinación del futbolista del Liverpool ante la difícil situación familiar.

Díaz padre, visiblemente emocionado, compartió que no hubo intercambio de dinero antes de su liberación y agradeció que todo se llevara a cabo legalmente. "No hubo oferta de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo legalmente, gracias a Dios, no solicitaron ningún recurso, pero eso no sucedió", afirmó.

Luis Díaz estaba en Francia con el equipo del Liverpool cuando se confirmó la liberación de su padre. La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado agradeciendo al Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por la exitosa operación de liberación.