La primera decepción de Mikel Merino en el Arsenal

Mikel Merino no ha arrancado de la mejor manera posible su aventura con el Arsenal. El ex de la Real Sociedad empezaba su nueva etapa con la máxima ilusión, pero ya ha sufrido su primer varapalo. Tras anunciarse su fichaje por el conjunto 'gunner', en su primer entrenamiento como jugador del Arsenal sufrió un pequeño problema en su hombro derecho que le provocó no debutar con su nuevo club. Pero todo hace indicar que el problema puede ser más grave de lo esperado.

Tal y como informa Daily Mail, el tiempo de baja para Merino podría llegar a ser de hasta dos meses. Según informa el rotativo inglés, el internacional español regresaría a mediados de octubre siendo optimistas. El objetivo del club es que el jugador pueda regresar tras el parón internacional de octubre. De esta manera, Arteta perdería a uno de sus fichajes estrella para este arranque de competición.

Según apuntan los medios ingleses, Merino podría realizar su ansiado debut con el Arsenal ante el Bournemouth de Andoni Iraola. Este encuentro es correspondiente a la jornada a la jornada 8 del campeonato liguero y se disputará el próximo 20 de octubre.

De esta manera, se perderá importantes partidos ante Tottenham, Manchester City, Leicester City, Southampton y un encuentro de Carabao Cup frente el Bolton Wanderers. No solo no podrá estar disponible en competiciones inglesas, también se perderá los dos primeros partidos de Champions ante rivales de la talla de Atalanta y Paris Saint-Germain.

Mikel Merino siempre tuvo claro que el Arsenal era su mejor opción para seguir creciendo. Arteta lo ha querido en su proyecto desde un primer momento y finalmente la dirección deportiva 'gunner' le concedió su deseo. De esta manera, no poder contar con él en este inicio de competición será un golpe para el técnico y para el propio jugador, que en su presentación ya explicó las ansias que tenía de ponerse la camiseta del Arsenal.

Su primera baja será ante el Tottenham. Artera deberá resolver un auténtico rompecabezas, ya que Declan Rice fue expulsado ante el Brighton y deberá buscar un sustituto para el mediocampo.