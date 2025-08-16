Primer triste episodio de la temporada: Semenyo, víctima de insultos racistas

El delantero ghanés Antoine Semenyo sufrió insultos racistas a la media hora del partido entre el Liverpool y el Bournemouth, de la primera jornada de la Premier, y el árbitro Anthony Taylor detuvo el encuentro durante unos minutos, en aplicación al protocolo que ha sido instaurado en la competición para estos casos.

Semenyo se disponía a sacar de banda cuando fue insultado por un aficionado que fue localizado en las primeras filas de las gradas. Taylor detuvo el partido y se fue hacia los banquillos para hablar con ambos entrenadores, Arne Slot, del Liverpool y el español Andoni Iraola, del Bournemouth.

Explicó la situación y tras unos minutos de interrupción el partido se reanudó. La Premier, esta temporada, cuenta con un protocolo antirracismo que fue aplicado por el árbitro en este encuentro de apertura del torneo. El árbitro informa a los técnicos y si la situación se repite, el choque se suspenderá durante quince minutos.

El encuentro continuó con normalidad.

"El incidente en Anfield será investigado a fondo. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ninguna sociedad", dice el comunicado de la Premier League al respecto.

Tras esto, Semenyo anotó dos goles para los 'Cherries', pese a que no fueron suficientes para doblar a un Liverpool con destacado Chiesa.

"Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos", dice el escrito de la patronal inglesa.

No es el primer episodio del verano

Hace tan solo unos días, Mathys Tel, del Tottenham, recibió lamentables insultos racistas en sus redes sociales tras la derrota de los 'Spurs' en la Supercopa de Europa ante el PSG en la tanda de penaltis.