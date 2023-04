Primer movimiento del Manchester United para el bombazo del verano

El Manchester United quiere un delantero centro y ya se han puesto en contacto con el Tottenham por Kane Es el momento de ir a por el delantero inglés, aunque costará más de 100 millones sacarlo del Tottenham, como afirma The Telegraph

Los caminos del Manchester United y Kane cada vez se acercan más. El delantero inglés no pasa por su mejor momento en el Tottenham y, sabiendo ya que terminará otra temporada sin un título en el bolsillo, podría tomar la decisión definitiva de empezar una nueva aventura. Su paciencia ha terminado y Ten Hag lo necesita en su proyecto.

Así es como desde Old Trafford ya han arrancado la maquinaria para firmarlo. Como explica The Telegraph, el Manchester United ya se ha puesto en contacto con el Tottenham para conocer su situación y la respuesta es clara. Tendrán que preparar más de 100 millones. Aunque termina contrato en verano de 2024 y todo apunta a que no renovará, ese es el precio fijado por él.

EL MOMENTO IDEAL

El 6-1 contra el Newcastle fue un palo tremendo y la posibilidad de quedarse sin Champions el curso que viene, sería la sentencia definitiva. Así pues, este verano será la fecha indicada para una ofensiva total. Al equipo le sigue faltando un nueve de referencia y el 'parche' de Weghorst, que acabará su cesión en junio, no ha obtenido los resultados esperados.

El gol de Harry Kane ante el Eintracht | TELEFÓNICA

UN HUESO DURO DE ROER

No van a esperar a que se marche libre, por lo que les tocará negociar con Daniel Levy. El propietario de los 'spurs' es conocido por ser un duro negociador y, teniendo en cuenta que se trata de la posible marcha de su estrella, no pondrá facilidades en su salida.

Con Kane, el equipo de Ten Hag daría el salto definitivo para volver a lo más alto de la Premier League y Europa. Habiendo conseguido ya luchar por títulos, ganaron la Carabao en febrero y están en la final de la FA Cup contra el Manchester City.

LLEGARÍA POR ENCIMA DE ROONEY

Esta temporada ya suma 24 tantos, una cifra que solo supera Haaland. A sus 29 años marca la diferencia y, tras ver portería ante el Newcastle, está a tan solo un gol de empatar a Rooney, leyenda del United, como segundo máximo goleador de la historia de la Premier League. Firmar a Kane significa firmar goles.

VENDER PARA FINANCIAR

En el United ya tienen un plan para financiar su fichaje y el de alguna otra estrella. A Ten Hag no le termina de convencer la plantilla que tiene actualmente y ya tiene una lista de jugadores a los que quiere dar puerta este verano para conseguir ingresos millonarios.