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PREMIER LEAGUE

El Primer Ministro del Reino Unido avanza el adiós de Guardiola, "uno de los grandes héroes de Mánchester"

Keir Starmer también felicitó al Arsenal en la primera sesión en el parlamento británico este miércoles

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola / DANIEL HAMBURY / EFE

Jordi Delgado

Jordi Delgado

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, abrió la primera sesión del parlamento británico de este miércoles con una intervención futbolera.

El político arrancó su parlamento felicitando al Arsenal, club que apoya, por su título de la Premier League conseguido esta semana: "Felicidades al Arsenal FC por convertirse campeones de la Premier League".

Además, Starmer habló sobre “uno de los grandes héroes de Manchester”, Pep Guardiola.

“Sería una negligencia por mi parte no comentar la marcha de uno de los grandes héroes de Manchester tras casi una década, así que permítanme felicitar a Pep Guardiola por todos sus éxitos en el Manchester City", dijo.

El PM de Gran Bretaña, dirigió su discurso a su principal rival político, Andy Burnham. El Burnham, elegido alcalde de Mánchester en 2017, fue nombrado recientemente candidato al Partido Laborista en las elecciones parciales parlamentarias de Makerfield.

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El Arsenal de Mikel Arteta, exasistente de Guardiola, consiguió el título de la Premier tras 22 años de sequía después del empate del City ante el Bournemouth. El equipo de Pep Guardiola, por otro lado, ha conseguido levantar esta temporada dos títulos, la Carabao Cup y la EFL Cup.

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