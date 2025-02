La historia del fútbol no permite olvidar a esos que hicieron grande este deporte. Londres, como la meca del deporte del balompié, también es la pionera de esas historias, como la del Cortinhian Football Club, actualmente Corinthian-Casuals F.C. De hecho, posiblemente, se trata del club amateur inglés con más afición, y probablemente es el que tiene más seguidores fuera de su país, concretamente Brasil. El motivo: El antiguo Cortinthian es el ‘padre’ del Cortinhians Paulista brasileño, pero la historia y el legado del club va mucho más allá.

El Corinthian FC fue, en su momento, uno de los clubes más formidables de Inglaterra. Considerado el primer gran club, siempre se ha mantenido amateur, ya que es uno de los principios que le caracterizan, pero en sus libros se encuentran hitos tan importantes como ser el único club de la historia que ha representado íntegramente a toda la selección de Inglaterra, ser el único club que tiene un escudo de armas oficial en su emblema, hacer debutar al primer futbolista negro de la historia (Andrew Watson), poseer el récord de ser los responsables de la derrota más dura del Manchester United, con un 11-3 en 1904, o inspirar el color blanco de la camiseta del Real Madrid y de la selección inglesa, además del SC Corinthians de São Paulo.

El Corinthians-Casuals FC celebra un gol esta temporada / Corinthian-Casuals FC/StuartTree

Fundado el 1882 en el suroeste de Londres por Nicholas Lane ‘Pa’ Jackson, el Corinthian nació con la idea de ayudar a Inglaterra a competir contra la selección de Escocia, que se encontraba en un momento de gloria, ganando incluso 6-0 a los ingleses; pero en poco tiempo, la popularidad del equipo creció de manera tan exponencial gracias a una pionera idea al más puro estilo Globetrotters.

Jamie Byatt celebra un gol con el Corinthian-Casuals FC mostrando el escudo del Corinthians Paulista / Corinthian-Casuals FC

El Corinthian seleccionó a jugadores de las mejores escuelas como Oxford o Cambridge, con la mejor educación en deportes y nutrición, y siempre con los principios y el ‘Espíritu Corinthian’: amateurismo, juego limpio y deportividad, además de “respeto por el deporte, el rival, y actuar como un ‘gentleman’ tenía que jugar al fútbol”, relata el exjugador, historiador y creador del documental ‘Brothers in Football’ Chris Watney en The Football Times. Es por eso mismo que el equipo rehuía a defender los penaltis (en esa época, por cualquier falta “voluntaria”), ya que el ‘Corinthian Spirit’ era contrario a que un futbolista pudiera cometer voluntariamente una falta.

“La filosofía Corinthian es la idea de jugar al fútbol, primero por el amor al deporte. Juegas para ganar, pero también asegurándote que no te aprovechas de nada o nadie mediante ningún truco injusto o mezquino", relataba Bill Wixom, presidente del Cortinthian FC en 1983, en la radio Sport 4, según revela el podcast 'Broadway to Brazil'.

Asimismo, como relatan Dominic Bliss, Jarek Zaba y John Forrest en el mismo podcast, una de las reglas en el equipo en la década de los '80 era que un jugador causaría baja del club si era expulsado en un partido, en acciones como recibir dos amarillas por protestar en un partido.

El éxito y propósito del Corinthian fue casi inmediato, y en solo cuatro años, nueve de sus futbolistas competían con la selección inglesa, hasta que el colofón final fue en 1894 y 1895, cuando el combinado de los The Three Lions estuvo compuesto exclusivamente por jugadores del Corinthian.

"Me encanta la historia de mi periodista favorito, Geoffrey Green, ex de 'The Times', de un anciano checo que recordaba a los Corinthians jugando en Praga en 1909. Recuerdo que decía cómo entraban en el campo con su impoluta camisa blanca y medias negras. Tenían las manos en los bolsillos, las mangas colgando. Impregnaban una aura de grandeza, una altivez aún no arrogante, algo que no se podía definir. Y la forma en la que jugaban...", relataba Tony Lewis de la 'BBC' en octubre del 1981 sobre el equipo.

Deportividad, amateurismo, comunidad y tradición

"Los dos pilares clave de la constitución Corinthian es mantener los ideales de juego limpio al mismo tiempo que competir en la máxima categoría posible mientras nos mantenemos en el amateurismo", dice Dominic Bliss en el podcast 'Broadway to Brazil'.

Debido a su idea de misioneros del fútbol, realizaron hasta 34 tours en 41 años para llevar su estilo de juego alrededor del mundo, inspirando a muchos y enseñando a jugar al fútbol, convirtiéndose en los primeros iconos de este deporte, e iniciando, por ejemplo, las competiciones nacionales en países como Suecia o Hungría. En esos tours, el Corinthians FC venció a las selecciones nacionales de Brasil, Países Bajos, Bélgica o Sudáfrica, y fue el club que inventó la palabra ‘soccer’, utilizada ahora para hablar de fútbol en Norteamérica.

Aficionados brasileños en un partido del Cortinthian-Casuals / Corinthian-Casuals FC

El destino de uno sus tours más emblemáticos fue Brasil, cuando en 1910 fueron a Río de Janeiro para enfrentarse al Fluminense, y visitar a Charles Miller en Sao Paulo.

“Charles Miller en realidad jugó para el Corinthian. Era un joven estudiante en Southampton y el Corinthian había ido a Southampton en 1892 para jugar contra un Hampshire XI, y solo tenían diez jugadores. Un maestro de escuela dijo: '¿por qué no utilizan a este tipo llamado Charles Miller?' Lo hicieron y fue el jugador más destacado”, explica Watney. “El Corinthian siempre lo recordó, así que cuando jugaron contra él un par de años más tarde le regalaron dos balones de fútbol, porque habían oído que regresaría a Brasil después de sus estudios, porque él mismo era mitad brasileño. Con esos dos balones que le regaló el Corinthian, se dice que introdujo el fútbol en Brasil y es conocido como el padre del fútbol brasileño”.

Parte de la historia del Corinthians-Casuals / Corinthian-Casuals FC

En ese tour, el Corinthian jugó ante el equipo de Miller, el São Paulo Athletic (hoy São Paulo Futebol Clube), y unos trabajadores de tren en el público quedaron tan impresionados por el cuadro británico que decidieron crear ellos un club, al que nombraron Sport Club Corinthians Paulista, ahora una de las instituciones más exitosas de Sudamérica.

Sócrates, jugando con la camiseta del Corinthians-Casuals en un amistoso / Corinthian-Casuals FC

En Europa, el equipo de Tolworth no tuvo la misma suerte, y el punto de inflexión fue el estallido de la ‘Gran Guerra’ de 1914, cuando el barco del club dio media vuelta camino a un nuevo tour a Brasil, que nunca se pudo realizar. En la Primera Guerra Mundial, la entidad perdió a 107 integrantes, lo que hizo que nunca más recuperara el status de club de élite.

El equipo del Corinthian FC (colorizado) / Corinthian-Casuals FC

En 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Corinthian FC se fusionaba con el Casuals FC creando el actual Corinthians-Casuals FC, con los colores rosa y chocolate únicos en el fútbol inglés, y después también de un gran incendio el 1936 en su ‘casa’, el Crystal Palace, que también era el estadio nacional de entonces.

Y cien años más tarde, el 2015 (hace ahora justo diez años) el Cortinthian-Casuals culminó su tour en Brasil para recaudar fondos y patrocinadores con un amistoso ante el gigante brasileño en su nuevo estadio de 50.000 personas, para así definitivamente convertirse en el club amateur inglés más seguido fuera de sus fronteras. De hecho, fueron los mismos aficionados que, con una encuesta, eligieron jugar esa inauguración ante el Cortinthian-Casuals antes que frente a otros clubes ‘top’ como el FC Barcelona, el Real Madrid o el Chelsea.

"Mucho ha cambiado para nosotros desde ese día en 2015. Conseguimos el ascenso, hicimos un nuevo tour en Hungría y disfrutamos de una ronda clasificatoria de FA Cup. Pudimos formar también una amistad con el Budapesti Atletikai Klub, un club basado en el desarrollo del fútbol en Hungría en 1904 con influencia del Cortinthians y del Casuals", nos explica Dominic Bliss, jefe de prensa y herencia del club desde la oficina del Corinthian-Casuals FC en Londres. "A pesar de eso, desde la temporada 2021/22, hemos cosechado dos descensos, hemos visto hasta cuatro entrenadores pasar y hemos tenido cambios en la junta."

Lo que sí ha cambiado es la popularidad de la entidad desde esa fecha señalada, según Bliss: "Nos ha crecido el apoyo con la publicidad que hemos podido tener a nivel local y con la cobertura nacional en los medios. El público está apasionado y dedicado a niveles que este club nunca antes había experimentado".

Hasta el día de hoy, el Corinthian-Casual se mantiene fiel a sus principios y no paga a ningún integrante del club, mientras que el King George Field, que acoge partidos de novena división cada dos semanas, es ya lugar de peregrinaje y recibe constantemente aficionados brasileños con los colores y el escudo del Corinthians, deseosos de conocer y experimentar su pasado.

"El aumento de la población brasileña en Londres ha significado que ahora hay más aficionados del Corinthians de Sao Paulo viviendo en esta ciudad. Han formado su propio club de fans, Fiel Londres, y vienen anuestross partidos diferentes veces durante la temporada como una forma de peregrinaje Corinthian. Se unen a nuestros aficionados y crean una atmósfera fantástica en el campo, y esto provoca que cada vez más haya más gente que quiera venir a ver nuestros partidos para poder experimentarlo", explica Bliss a SPORT.

Fiel Londres, la peña del Cortinhians en el campo del Cortinhian-Casuals / Corinthian-Casuals FC

"Es nuestra responsabilidad hacer que el club sea más atractivo para los jugadores ofreciéndoles más apoyo, entrenamiento y espíritu de comunidad para que puedan sentirse parte de ello. Si puedes hacer que el dinero sea menos problema ofreciendo un escenario idóneo para jugar, puedes atraer a jugadores a nuestro nivel. Nuestros espectadores juegan un papel vital en esto porque su pasión y la atmósfera que crean en cada partido es un atractivo para los jugadores de categorías 'non-league' acostumbrados a jugar en estadios más silenciosos", relata también Bliss. "Asimismo, tenemos una historia y un legado que apela a los jugadores a desear sentirse involucrados con el club y en las ocasiones que celebramos nuestra identidad. Así como muchos aficionados que desean venir y poder decir que han estado aquí, hay muchos jugadores que quieren jugar para nosotros para poder experimentarlo".

El futuro del Corinthian-Casuals FC

Mirando hacia adelante, el club busca "nunca dejar de mejorar", añade Bliss. "Contamos con un equipo directivo entusiasta y enérgico que organiza eventos y genera interés en el equipo. Recientemente hemos remodelado nuestra sede social y realizado mejoras en los campos, lo que hace que el club sea un lugar más atractivo para visitar. Tenemos la intención de seguir mejorando nuestras instalaciones y ofrecer más eventos a la comunidad local, creando más conciencia sobre el club entre el público. Tenemos una sección de base vibrante que ofrece fútbol y el espíritu Corinthian a los jóvenes locales, algunos de los cuales han llegado a jugar en el primer equipo, y ofreciendo un camino para los otros".

Una parte muy importante de la entidad es su tradición, y el legado que dejaron en otros clubes, como el Athletic Club. Un legado que se puede comprobar en la sede social del club, llena de bufandas de clubes históricos contra los que el Cortinhian y el Casuals han jugado a lo largo de los años en sus históricos clubes, como el Slavia de Praga. Según se explica en el podcast 'Broadway to Brazil', una representación del club, tras jugar un partido de Champions League en Londres, se acercó al King George Field para entregar un detalle al acordarse que fueron el primer club europeo que vencieron a los Corinthians, en 1912.

"Celebramos aniversarios clave en nuestra historia con partidos y eventos temáticos, en los que participan clubes de las muchas naciones y regiones que el Corinthian y el Casuals visitaron a lo largo de los años. La temporada pasada, celebramos nuestra conexión con el Athletic Club de Bilbao, basada en una gira de 1923 por el País Vasco por parte del Casuals FC. El Athletic Club exhibió nuestra bandera en San Mamés y publicó una historia en su sitio web sobre nuestra historia compartida, mientras que nosotros exhibimos una bandera del Athletic en nuestro campo y organizamos un concurso para ganar una camiseta retro del club español. También presentamos un collage de fotos de la gira en la pared de nuestra sede social. Esta temporada, tenemos previsto hacer lo mismo con TeBe Berlin para conmemorar el centenario de la visita del Corinthian a Alemania con el fin de promover 'la reconciliación de las naciones a través del deporte' tras la Primera Guerra Mundial", concluye Bliss.

De esta manera, "seguimos manteniendo la relevancia de nuestro nombre y celebrando el impacto de nuestro club en la popularización del fútbol en todo el mundo".