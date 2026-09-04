Primer dolor de cabeza para Xabi Alonso en el Chelsea

El Chelsea ha estrenado una nueva era este verano. La llegada de Xabi Alonso al banquillo de Stamford Bridge ha venido acompañada de una profunda revolución en el proyecto deportivo, tanto en el terreno de juego como en los despachos. El club londinense ha apostado fuerte por el técnico español y le ha dado herramientas para construir un equipo a su medida.

El mercado ha sido especialmente ambicioso. El Chelsea incorporó a Morgan Rogers procedente del Aston Villa por una cifra cercana a los 138 millones de euros, convirtiéndolo en el gran fichaje del verano y en una pieza destinada a tener un papel protagonista. Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Valentín Barco o Emmanuel Emegha son otros de los jugadores que han llegado a Stamford Bridge en una ventana de fichajes de enorme movimiento.

Morgan Rogers recibe instrucciones de Xabi Alonso / EFE/ DANIEL HAMBURY

Y, por ahora, los resultados están acompañando. El Chelsea ha ganado sus dos primeros partidos de la Premier League. El estreno de Xabi Alonso llegó con un triunfo por 3-2 ante el Fulham en Craven Cottage, antes de superar al Brighton por 4-3 en Stamford Bridge. Siete goles en dos jornadas que reflejan, sobre todo, el potencial ofensivo de un equipo que ha comenzado el campeonato con buenas sensaciones en ataque.

En ese frente ofensivo, Xabi Alonso ha encontrado rápidamente una fórmula que está funcionando. Cole Palmer, João Pedro y Morgan Rogers han formado el tridente que parte con ventaja en estos primeros encuentros. Precisamente la irrupción de Rogers, un fichaje de dimensiones económicas enormes, es uno de los factores que pueden afectar directamente a Estevao.

La preocupación de Estevao

En este contexto aparece la preocupación del joven brasileño. Según ha informado ESPN Brasil, Estevao ha transmitido a personas de su entorno que teme no disponer de demasiados minutos con Xabi Alonso. El atacante todavía está comprometido con el Chelsea, pero la falta de oportunidades en este inicio de temporada le ha hecho empezar a preguntarse cuál será su papel en el proyecto.

Los primeros datos ayudan a entender su inquietud. Estevao únicamente disputó siete minutos en el estreno liguero ante el Fulham y no participó en la victoria frente al Brighton. En cambio, sí fue titular en la primera ronda de la Copa de la Liga ante el Luton Town, aunque fue sustituido antes del final del encuentro.

Estevao, ante el Luton Town / Agencias

Por ahora, Estevao no ha tomado la decisión de abandonar el Chelsea, aunque su falta de protagonismo empieza a generar dudas sobre su futuro. El brasileño cerró la pasada temporada condicionado por una lesión en los isquiotibiales, después de firmar un primer curso en Londres con ocho goles y cuatro asistencias en 36 apariciones.

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Pero es que el problema para Estevao es que el Chelsea ha arrancado con fuerza, dos victorias y siete goles en Premier, y Xabi Alonso cuenta con un amplio abanico de alternativas en ataque. El buen momento del equipo puede complicar todavía más las opciones del joven brasileño, una de las grandes apuestas de futuro del club. Si su situación no cambia en los próximos meses, su continuidad podría entrar en cuestión de cara al mercado de invierno...