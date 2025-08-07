La pretemporada se cobra una nueva víctima: Maddison se rompe los cruzados

James Maddison se perderá casi toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. El centrocampista inglés del Tottenham se convierte en la última víctima de una pretemporada ya que está causando estragos entre los equipos en forma de lesiones.

El jugador se lesionó la rodilla la semana pasada contra el Newcastle United en Corea del Sur. Tras someterse a las pruebas pertinentes en la zona afectada, el Tottenham ha confirmado la gravedad del problema que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante prácticamente lo que resta de temporada. Maddison deberá pasar por quirófano en los próximos días antes de iniciar su largo proceso de rehabilitación con el equipo médico del Tottenham.

Thomas Frank, sobre Maddison: "Parece una lesión grave" / Perform

Cabe recordar que Maddison ya se perdió la final de la Europa League con el Tottenham la temporada pasada por una lesión de rodilla que sufrió en las últimas semanas del curso. El club inglés, que cuenta con Dejan Kulusevski lesionado así como la marcha de Heung-min Son a la MLS, deberá acudir al mercado en los próximos días para suplir las ausencias de sus jugadores en el frente de ataque.

La pretemporada se cobra sus víctimas

Maddison no es el único jugador que ha caído lesionado esta pretemporada. Precisamente de los ligamentos cruzados también se lesionaron Logan Costa (Villarreal) y Unai Egiluz (Athletic), que también se perderán lo que resta de temporada debido a sus respectivos problemas físicos. El club groguet también tendrá fuera a Willy Kambwala durante 4 meses tras sufrir una grave rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, mientras que los leones sufrieron las bajas de Yuri Berchiche y Sancet en sus últimos partidos amistosos.

A nivel internacional, Levi Colwill (Chelsea) también estará de baja tras sufrir una lesión en un entrenamiento, mientras que el Burnley deberá esperar a que Zeki Amdouni se recupere de su rotura de ligamento cruzado para volver a contar con su jugador. Un cúmulo de malas noticias y contratiempos que son la nota negativa de esta pretemporada, que como siempre vuelve a cobrarse sus primeras víctimas antes incluso del inicio oficial de la competición para los clubes.