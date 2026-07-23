El presidente del Hull City desafía al mercado y revela las banderas de los jugadores con los que negocia: "Estamos viendo docenas de rumores falsos"

En un universo en el que las filtraciones, los rumores y las informaciones sobre fichajes marcan el día a día del mercado, el presidente del Hull City, el turco Acun Ilicali, ha decidido darle un vuelco a la situación. Cansado de las especulaciones y de que el nombre de su club se utilice para generar atención, ha hecho públicos en su cuenta de 'X' los porcentajes reales de avance de todas las operaciones que negocia la entidad, mostrando qué fichajes están al 60%, 80% o incluso al 99% de cerrarse.

Una medida de transparencia nunca vista con la que pretende acabar con la desinformación que rodea al mercado de traspasos. Con este mensaje, el mandatario del recién ascendido a la Premier League pretende poner fin a los rumores falsos con los que puede ser relacionado su club. Un agónico gol de Oli McBurnie en Wembley le dio al Hull City el retorno a la máxima categoría del fútbol inglés y un impacto económico valorado en cientos de millones.

"Querida familia del Hull City:

Estamos viendo docenas de rumores falsos sobre fichajes en muchos sitios.

Nos preocupan las afirmaciones de que nos han rechazado y el uso del nombre de nuestro club para llamar la atención. Llevamos dos meses trabajando intensamente. Creo que construiremos un equipo del que todos nos sentiremos orgullosos. Para evitar especulaciones infundadas y ofreceros más información, os dejo nuestra situación actual en cuanto a fichajes, que incluye algunas pistas :)", escribe.

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A continuación, publica hasta once banderas de los futbolistas con los que negocia, además de su porcentaje de probalidad. Desde Inglaterra apuntan a que el japonés que tiene un 99% es Hidemasa Morita, ex del Sporting CP y agente libre. Según las informaciones de Ben Jacobs, el croata podría ser Marco Pasalic. Por ahora, los jugadores que refuerzan los 'Tigers' son el meta Jack Butland, Oscar Zambrano y Matt Targett.