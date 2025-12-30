Preocupación millonaria para Mikel Arteta

El Arsenal no da su brazo a torcer y continúa intratable al frente de la Premier League. Los 'gunners' siguen sin dar un mínimo respiro a Manchester City y Aston Villa (su último rival del 2025, hoy 21.15 horas) y lideran la tabla con 42 puntos en 18 partidos. Pero Mikel Arteta quiere más. No se conforma con el gran momento actual y pide refuerzos en el mercado a la vez que muestra su preocupación por la falta de pólvora en una de sus grandes estrellas.

A falta de un delantero diferencial, el gol está más que repartido en el Arsenal. Más allá de los atacantes, también han visto puerta esta temporada tres defensores y cinco centrocampistas, entre ellos el mediocentro Mikel Merino (3) o el mediapunta Eberechi Eze (4), que iguala en número de goles a Bukayo Saka y a Trossard.

El máximo goleador 'gunner', no obstante, es un Viktor Gyökeres que tan solo suma cinco dianas, unas cifras muy pobres teniendo en cuenta la cantidad que el Arsenal abonó en verano por el delantero sueco, que fue uno de los grandes culebrones del pasado mercado de fichajes.

66 'kilos' sin respuesta

Un tira y afloja entre Arsenal y Sporting CP que, por el momento, dejó como único beneficiado al cuadro portugués. Gyökeres todavía no ha logrado despegar en el Emirates Stadium y en Inglaterra critican que no esté a la altura de los 66 millones de euros que la entidad 'gunner' desembolsó por él hace tan solo unos meses.

Viktor Gyökeres, autor del gol del triunfo ante el Everton / EFE

El delantero sueco no está siendo el '9' de referencia que cualquier club grande necesita para dominar en Europa. Por el momento, a Mikel Arteta le basta para liderar en la Premier League, pero el técnico vasco ya ha empezado a mostrar su preocupación por la sequía que atraviesa su pupilo, que en los últimos dos meses tan solo ha anotado un gol y fue de penalti.

"Sí, estoy preocupado, porque queremos que marque. Obviamente, tuvo algunas oportunidades, algunas en una posición excelente, pero el balón no le llegó, así que... Debe seguir insistiendo, es la única manera", dijo el donostiarra tras la última victoria en casa frente al Brighton, no sin dar también parte de la culpa al resto del equipo por no saberle encontrar.

"Buscaremos reforzar la plantilla"

Mientras su delantero no termina de explotar en Londres y la plaga de lesiones acecha al vestuario, Arteta también abrió de par en par la puerta a posibles refuerzos en el mercado de invierno. "Buscaremos activamente reforzar la plantilla en enero", comenzó diciendo.

"Dependiendo de la disponibilidad de ciertos jugadores, la ventana de fichajes está ahí. Somos el Arsenal y tenemos que estar mirándola. Entonces ya veremos si podemos hacerlo o no. Esa es otra historia, pero nuestro trabajo es estar siempre preparados por lo que pueda pasar, que espero que sea muy positivo", concluyó el de San Sebastián.