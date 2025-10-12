La Premier se pasa de la raya: "Están violando la norma"

¿Cómo se quedarían si les dijeran que prácticamente la mitad de los clubes de la Premier League y la English Football League (EFL) tiene reservas de dinero en efectivo para un solo mes? 43 de 92 para ser exactos, según el informe elaborado por 'Fair Game', una coalición de clubes profesionales cuyo objetivo es obtener una mejor gobernanza en Inglaterra y Gales.

Se preguntarán: ¿cómo puede ser esto posible si la gran mayoría de clubes de la Premier League volvieron a tirar la casa por la ventana por enésimo verano consecutivo? Una ida de olla colectiva que se traduce en 3,500 millones de euros. Se lleva la palma, eso sí, un Liverpool que hizo un 'all in' con los Isak, Wirtz, Eiktiké y compañía e invirtió la friolera de 482,9 millones de euros. E ingresó 219,5 con sus respectivas ventas.

"La encuesta más completa sobre fútbol profesional masculino en Inglaterra" calificó a los 164 clubes de las principales siete categorías del fútbol inglés en base a ocho criterios: Sostenibilidad financiera, Gobernancia, Transparencia, Compromiso de los fans, Ética, Diversidad, Medio ambiente y Compromiso comunitario. Y cada uno de ellos recibió una puntuación general.

El fichaje más caro de la historia de la Premier League: Alexander Isak. 150 millones de euros desembolsa el Liverpool / LIVERPOOL FC

Y, así, determinó lo siguiente: solo tres de los 92 clubes de las principales cuatro divisiones están "preparados para el regulador". Dicho de otra manera, solo el 0,032% cumplen dichos requisitos. Y aquí viene la sorpresa: el Brighton & Hove Albion es el único representante de la Premier League. ¿Los otros dos? Wimbledon y Cambridge United de League One y League Two, respectivamente. Ya si indagamos más encontramos al Carlisle United, de la National League - quinta división - y al Bath City, equipo semiprofesional que compite en la National League South, sexta categoría del fútbol inglés.

Entonces, ¿cuál es el gran quid de la cuestión? Desgranemos qué ha pasado para llegar hasta aquí. Y, para ello, SPORT departió con Marc Ciria i Roig, socio del FC Barcelona, financiero y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management (SGIIC) y Marc Menchén Alba, fundador y CEO de 2PlayBook.

Antecedentes

“La primera gran cuestión aquí ha sido la irrupción de los Estados. Tienen dinero por castigo y han ido inyectando anabolizantes económicos a clubes, sobre todo de la Premier, y se han aprovechado de una legislación bastante permisiva. Al final son juguetes, son fondos de inversión o Estados que, cuando se cansan o ya han puesto el dinero y quieren hacer un traspaso o venta de acciones, provocan una consecuencia clara: la pura inflación del negocio.

"Lo que teóricamente tendrían que ser ciclos cortos, en los que tú pierdes dinero durante unos años pero después aspiras a que aquello sea autosostenible, realmente no se ha conseguido. El Manchester City sí que lleva unos años en los que ha empezado a ganar dinero, pero la mayoría de los clubes operan con pérdidas. Están dispuestos a asumir estas pérdidas porque entienden que el valor del club irá creciendo", observa Menchén.

Clubes que forman parte de grandes propietarios / MARC CREUS

"Hay una competencia que diríamos que no es una competencia natural ni saludable desde el punto de vista financiero, sino que es una competencia que tiene que ver con la irrupción de estos Estados milmillonarios y que desvirtúa lo que sería el negocio del fútbol: el mercado de futbolistas y los salarios. Es como hacer una ampliación de capital encubierta porque nunca encontraríamos patrocinadores que aportaran este capital”, inicia un Ciria que detecta varias premisas.

Cuatro premisas

1. Deudas muy elevadas. ¿Cómo se producen estas deudas? “Como yo tengo una garantía detrás, que es un fondo de inversión o un Estado milmillonario, pues puedo acceder a diferentes tipos de financiamiento. Y eso hace que mi deuda se eleve con ratios que no permiten tener una economía de clubes solvente. Me llevan a los límites”, desgrana Ciria. ¿Y cuáles son estos límites? "Lo que estos clubes están consumiendo de masa salarial corresponde al 80% de su presupuesto. Eso quiere decir que, en el momento en que no cumples presupuesto por cualquier curva de la propia gestión del club, estás en pérdidas". "Siempre digo que los ingresos son volátiles, pero tus gastos son fijos", remarca.

2. Intercambio de cromos en un mercado inflacionado. La solución para compensar estas pérdidas acaba siendo el intercambio de cartas entre clubes. Compraventa de futbolistas. "Miraba por curiosidad y, en la 2023/24, se movieron más de 1.000 millones de libras en la Premier League. El mercado está tan inflacionado que te ves obligado a poner a jugadores a la venta e intentar venderlos muy por encima de su coste real para poder limpiar tus pérdidas encubiertas. Esto responde a un negocio hiperinflacionado", acentúa.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

3. Incumplimiento del PSR (Profit and Sustainability Rules). "Limitan las pérdidas a 105 millones de libras en tres años. Pero los topes salariales son tan altos que está norma se tiene que reformar".

4. Ticketing. "Es un problema del que se está hablando poco. Hay unos ingresos oficiales pero el mercado negro - de reventa - en la Premier está mucho más normalizado y desestructura la capacidad de generar más ingresos por parte de los clubes. Cuando esos ingresos acaban en manos de estas mafias, se incrementa mucho el precio pero el club no recibe ese dinero", concluye.

"La Premier League no está en colapso, pero afronta unos riesgos bastante crecientes: la deuda acumulada, modelos de negocio dependientes de la venta de los jugadores - quiere decir que la mayoría de los clubes no son sostenibles por sí mismos y están condenados a vender cada año -, una vulnerabilidad legal clara que no funciona. La desigualdad entre clubes grandes y pequeños viene por la irrupción de estos fondos de inversión y clubes Estado que entraron como 'un elefante en una cacharrería'.

Amortizaciones de futbolistas

El consorcio liderado por Todd Boehly, 'BlueCo', que se estableció como vehículo de inversión para la adquisición del Chelsea en 2022 - y posteriormente se hizo con el RC Estrasburgo e iniciar la propiedad multiclub -, dio mucho que hablar. La absorción del club alsaciano no fue muy bien recibida por una hinchada que temía que se convirtiese en una especie de 'filial' del Chelsea.

De hecho, hay hasta tres futbolistas cedidos por los londineneses y otros dos con pasado 'blue', como son los casos de Chilwell y Amougou. Y que Emegha - capitán - se mude a Londres una vez finalice el curso fue la gota que colmó el vaso: "Emegha, peón de BlueCo. Después de cambiar de camiseta, devuelve tu brazalete", escribió la afición alsaciana en una pancarta al conocerse el movimiento.

Todd Boehly, empresario y propietario del Chelsea / X

"Son amortizaciones de jugadores. Han hecho como Bartomeu con Cillessen. Esto significa que hoy tienes la cuenta limpia pero de cara al futuro ese balance no es real. Una estrategia para salvar una legislación muy blanda debido al 'lobby' de todos estos fondos y clubes Estado", aporta Ciria.

"Lo hizo el City en su día con Savinho: 'lo ficho, lo cedo y después ya lo recuperaré para el club grande si en un momento dado me compensa'", añade Menchén. "El Chelsea es uno de los que mejor entendió como funciona la película. Si yo gasto mucho dinero en fichajes un año, pero hago mucha caja, puedo ir incorporando jugadores sin necesidad de incumplir las normas de 'fair play' ni depender tanto de las aportaciones de los accionistas. Veremos a los clubes ingleses entrar en una dinámica de vender jugadores cada año. Aquí la duda es si lo harán con el resto de Europa o será un mercado interno", analiza.

Un problema estructural

El Manchester United, por ejemplo, hizo ingresos récord y, aun así, pierde 33 millones de libras. "Incluso batiendo el propio plan de negocio, continúa perdiendo dinero", añade. Se están llevando a cabo varias investigaciones: al Nottingham Forest por "prácticas contables agresivas y de maquillaje de balance", al Manchester City o al Leicester - el primero fue castigado con una deducción de cuatro puntos y estuvo a punto de descender -.

"Hay muchos clubes que tienen una deuda superior a las 250 millones de libras, cuando el máximo son 105 en tres años - para clubes estables en la Premier -. Están violando la norma. Comporta un problema estructual: o se reforma la norma de control económico... o 'sálvese quien pueda'", alerta.

Liverpool's Hugo Ekitike walks off after being substituted by Liverpool's Alexander Isak, left, during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira) / AP

"El Liverpool técnicamente era uno de los clubes más sostenibles, pero lleva unos años que entre la pandemia y la inversión del nuevo estadio y demás ha entrado en pérdidas" añade Menchén. Que sean tantos los clubes que compitan en competiciones europeos motiva la intervención de la UEFA. Hay varios que no gastaron tanto este verano y se centraron en vender más: "La nueva regulación de la UEFA sí que reduce bastante las pérdidas que puede asumir un club en ciclos de tres años que compita en competiciones UEFA", concluye.

¿Los extremos son malos?

Javier Tebas presumió del modelo de negocio de LaLiga una vez salieron a la luz los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda División y alertó del efecto inflacionista provocado por la Premier League: "Cuando inviertes mal puede ser la destrucción. Ha hecho una inversión de más de 3.000 millones de euros y esos números de la Premier no son correctos porque en las últimas siete temporadas se ha gastado mucho más del doble de su cifra de negocio".

Más de un club de LaLiga, eso sí, tuvo que apretarse el cinturón para cuadrar cuentas. O malvender a sus mejores futbolistas con tal de hacer hueco a los recién llegados por culpa del estricto sistema de control económico impuesto por la competición, cuyo objetivo prioritario es el de garantizar la viabilidad financiera de los clubes. Y se produjo un éxodo masivo: Alderete, Uche, Badé, Lukébakio, Panichelli, Mosquera, Krejci...

Uche, presentado con el Crystal Palace / CPFC

Una de cal y otra de arena. "El Getafe no es que esté obligado a vender a jugadores para inscribir a otros, es que ha fichado a jugadores que no se podía permitir. Lo que propone la UEFA está a medio camino del extremo que propone la Premier League y el de LaLiga", manifiesta Menchén. De todas formas, LaLiga conserva el talento de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Julián Álvarez, Pedri y compañía. Y vinieron otros como Huijsen o Rashford: "La vara de medir no puede ser que quien gasta más no es quien mejor lo hace", opina.

"Tampoco estoy de acuerdo con cómo está la LFP gestionando el sector. El descenso de su competitividad viene de la COVID-19. En el momento en el que se flexibilizaron las normas económicas globales, se optó por inundar el mercado de liquidez para que continuara el ciclo económico, pero la LFP fue inflexible. No tiene sentido que a clubes globales como Barça, Madrid o Atlético, que tienen una capacidad de ingreso muy alta, los trates igual que a Getafe o Betis, que solo tienen sus vías de ingresos puras como abonos, 'sponsoring' y el 'merchandising' que puedan vender. Y cuando limitas tanto a clubes que son generadores de tanto potencial, empobreces a tu propia liga".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Daniel González

"Son dos extremos que llevan al mismo sitio: empobrecer a las ligas. La LFP por inflexible y la Premier por demasiado flexible. Si lo combinaras, podrías encontrar sostenibilidad, viabilidad y competencia real. La LFP, no nos engañemos, está donde está porque Barça y Madrid son tracción de fútbol europeo", considera Ciria.