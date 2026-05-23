La Premier pasa olímpicamente del Arsenal: Bruno Fernandes, MVP

Lío en la Premier. Por lo menos de manera parcial. Especialmente para los que consideran que el mejor jugador de la temporada de una Liga debe ser un integrante del equipo campeón. En el caso de la Premier League fue el Arsenal, pero el MVP del torneo ha viajado hasta Manchester. Concretamente, hasta el sector 'red devil', donde Bruno Fernandes ya forma parte de una lista icónica de estrellas.

El capitán del Manchester United y uno de los principales argumentos para creer en el equipo que ha ido diseñando Carrick desde su llegada al banquillo a mitad de curso se ha impuesto a tres futbolistas 'gunners' (Declan Rice, David Raya y Gabriel Magalhães) después de un curso sobresaliente a nivel individual.

El luso ha sido una de las claves para que el Manchester United pueda competir en la Champions League la temporada que viene. Sus números hablan por sí solos: 8 goles y 20 asistencias, igualando el récord de asistencias en una misma temporada en la competición que poseían Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Además, ha sido el jugador del campeonato que más ocasiones ha creado: 132.

Bruno Fernandes, con el Manchester United / ADAM VAUGHAN / EFE

El club celebró el premio para su jugador, que se ha impuesto a ocho nominados. "Nadie lo hace como él", menciona el Manchester United en sus redes sociales. No obstante, su distinción también ha recibido críticas. No por falta de méritos de Bruno; más bien por no destacar a nadie del Arsenal.

David Raya, ganador de tres Guantes de Oro consecutivos, también aspiraba al premio. A los ojos de una leyenda 'gunner', es un jugador "extraordinario". Lo mismo ocurría con un Declan Rice que ha rendido a un nivel excelso durante todo el curso.

O con Gabriel Magalhães, pieza clave en la defensa del Arsenal, que se ha erigido como un muro difícil de batir con una regularidad bestial. El hecho de volver a ganar una Liga tras 22 años de espera tampoco ha sido suficiente para elegir a uno de ellos.

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De este modo, Bruno Fernandes toma el relevo de Mohamed Salah, ganador del premio en la temporada 2024-2025, y se convierte en el primer jugador del United en ganar el galardón desde que Nemanja Vidić lo conquistara en 2011. Aunque no ha sido el único premio que ha recibido. Bruno Fernandes también ha recibido el Sir Matt Busby Player of the Year, el United Players’ Player of the Year y el FWA Footballer of the Year.