La Premier "ya no está" en manos del City

El Manchester City se dejó media Premier League en el Dickinson Hill Stadium. Y el mal fue incluso menor de lo que pudo ser. El equipo de Pep Guardiola empató en los últimos minutos del tiempo añadido del encuentro gracias a un golazo de Doku. "Enhorabuena, son ricos", dijo Guardiola sobre el nuevo estadio del Everton.

El empate les deja tocados, pero aún en la trena para hacerse con el título. Con un partido menos que el Arsenal, actual líder en solitario de la Premier, el conjunto 'cityzen' se encuentra a cinco puntos. Si gana su partido aplazado ante el Crystal Palace, la diferencia sería de dos respecto a los 'gunners'. Los de Arteta dependen de sí mismos.

"Es mejor conseguir un punto que ninguno. Y hubiera sido mejor ganar el partido, que es lo que necesitábamos. Lo que sé es que estaba en nuestras manos antes del partido, dependía de los goles encajados. Ahora, ya no lo está. Pero tenemos la responsabilidad de enfrentar al Brentford el próximo sábado y segir adelante para ver qué pasa", dijo Guardiola en rueda de prensa tras el encuentro. "La presión que tenemos que ejercer es ganar nuestros partidos, así que ahora ya no está en nuestras manos. Si ellos ganan todos los partidos, el título será para el Arsenal".

A tres jornadas para el final, el Arsenal debe visitar el campo del West Ham el domingo 10 de mayo (17:30h CET), recibe en casa al Burnley ya descendido el lunes 18 de mayo (21:00h) y, eventualmente, se lo podría jugar todo ante el Crystal Palace en Selhurst Park (24 de mayo a las 17:00h CET) ante un equipo que podría no tener ninguna motivación y estar pensando en una hipotética final de la Conference League.

El City, por su parte, jugará en casa ante el Brentford (sábado 9 de mayo a las 18:30h CET) y el partido aplazado ante el Palace (miércoles 13 de mayo a las 21:00h), además de jugar en el Etihad la última jornada ante el Aston Villa (24 de mayo a las 17:00h CET). Antes, visitarán el Vitality Stadium de Bournemouth el 19 de mayo (20:30h CET) en un partido que puede ser clave para las aspiraciones europeas de los 'Cherries'.

Entre estos compromisos, el City juega la final de la FA Cup el 16 de mayo ante el Chelsea y el Arsenal podría tener que jugar la final de la Champions League el 30 de mayo se se clasifica ante el Atlético de Madrid.

Insultos racistas en Liverpool

Horas después del partido, el Everton ha anunciado mediante un comunicado oficial que uno de sus aficionados "fue arrestado" tras una denuncia por proferir insultos racistas dirigidos a un jugador del Manchester City.

"La Policía de Merseyside arrestó a un hombre de 71 años bajo sospecha de un delito de orden público con agravante racial, después de que aficionados y miembros de seguridad informaran del incidente", dice el club 'Toffee' en el escrito. "El racismo y la discriminación en todas sus formas son completamente inaceptables. No tienen cabida en nuestros estadios, en nuestro deporte ni en la sociedad, y no se tolerará un comportamiento de esta naturaleza."

El aficionado fue "puesto en libertad bajo fianza con condiciones" este martes, con "restricciones que le impiden acercarse a menos de una milla de cualquier estadio deportivo" cuatro horas antes del inicio de un parttido y cuatro horas después del final.

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"Una rápida respuesta de otros aficionados, miembros de seguridad y la Policía de Merseyside permitió identificar al individuo y tomar las medidas apropiadas", dijo el club. "El club seguirá trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar su investigación y tomará las medidas más contundentes posibles de acuerdo con su enfoque de tolerancia cero".