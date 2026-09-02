La Premier League vuelve a tirar la casa por la ventana

Un año más y ya empieza a ser costumbre. La Premier League y sus principales clubes han sido los reyes del mercado sin que ningún otro equipo ni liga les hayan podido llegar a toser. La superioridad económica de la liga inglesa sobre el resto de ligas ya es una constante en los últimos mercados, pero todavía no se ha trasladado a la competición, donde la Champions se les ha resistido en los últimos años.

La Premier ha vuelto ha desplifarrar una cantidad de dinero inimaginable en la actual Primera División. Cantidades astronómicas, precios inflados sobre el valor real de muchos jugadores y traspasos fuera de mercado han caracterizado una ventana de movimientos que no ha dejado a nadie indiferente hasta el último minuto.

A un mundo del resto

En total, la Premier League ha gastado 3.830.000.000 millones de euros, más de dos mil millones respecto a la segunda liga, la Serie A, que se ha situado en poco más de mil millones de euros: 1.160.000.000. En el Calcio han destacado el fichaje de Loïs Openda por la Juventus (42,75) y los de Gonçalo Ramos (74) y Diego Moreira (50) por el Milan; mientras que con solo ver en la Premier los de Enzo Fernández (145) y Elliot Anderson (135) por el Manchester City, Morgan Rogers (138) por el Chelsea y Sandro Tonali (108) por el Tottenham Hotspur, se puede comprobar que la diferencia es más que evidente.

La Bundesliga cierra el podio con un gasto total de 781.800.000 millones de euros. Para encontrar a LaLiga, hay que bajar un poco más. Se sitúa en la cuarta posición, con un gasto final de 742.530.000 millones de euros. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid han sido los principales animadores, con los fichajes de Diomandé (125) por el conjunto blanco y Gordon (80) por la entidad azulgrana como principales operaciones.

Yan Diomande y Carlos Espi, dos de los fichajes del Real Madrid este verano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La liga francesa, la Ligue 1, ha cerrado la ventana estival con 605.100.000 millones de euros gastados. Como no podía ser de otra forma, el Paris Saint-Germain ha sido el actor más importante, con Maghnes Akliouche (50) y Ferran Torres (48,50) como principales movimientos.

Dominio inglés

En cuanto a clubes, el Manchester City ha vuelto a liderar la clasificación y ha sido el rey del mercado con 521.200.000 millones de euros desembolsados entre nueve fichajes, la mayor inversión de su historia. Los más destacados han sido los de Enzo Fernández (140), Elliot Anderson (135), Ayyoub Bouaddi (95) e Iliman Ndiaye (70). Le sigue el Chelsea de Xabi Alonso (406,70 mill.), cuyo mercado ha estado marcado por la incorporación de Morgan Rogers (138). Cierra el podio el Tottenham Hotspur, con 354,70 millones de euros, y tres inversiones muy importantes: Sandro Tonali (108), Matheus Fernandes (99) y Savinho (87,70).

De los equipos que forman el top-10 de mayor gasto, ocho de ellos son ingleses. Además de los ya mencionados, Newcastle United, Aston Villa, Liverpool, Arsenal y el recién ascendido Ipswich Town son los representantes de la Premier League. Este último ha desembolsado 200 millones de euros entre 13 operaciones, de las que destacan Julio Enciso (30) y Emersonn (28), principalmente.

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Los dos clubes no pertenecientes a la Premier son el Real Madrid y el Barça. Los blancos han gastado 225 millones de euros, repartidos entre Yan Diomande (125), Marc Cucurella (55), Carlos Espí (25) y Denzel Dumfries (20). Los azulgrana, por su parte, han invertido 184 millones de euros en Anthony Gordon (80), Rodri (60), Karim Adeyemi (22), Gabriel Jesus (10), Jesse Bisiwu (8,50), Dominik Livakovic (2) y Hamza Abdelkarim (1,50).