La Premier League se rifa a Andoni Iraola

Confirmada la permanencia en la Premier y con las aspiraciones de alcanzar plazas europeas intactas, el Bournemouth y Andoni Iraola entendieron que era el momento idóneo para anunciar su separación. Han sido tres años ilusionantes en el Vitality Stadium (2023-2026), donde se ha visto un fútbol de muchísima calidad y una generación de jugadores impresionante: de Milos Kerkez a Zabarnyi, pasando por Semenyo o Dean Huijsen.

El técnico de Usurbil ha confirmado con los 'cherries' lo que se intuía en Vallecas: es un entrenador confeccionado para la élite. Dejó huella en el Rayo Vallecano y en Bournemouth, en una liga completamente diferente y en un club acostumbrado a luchar por la permanencia, Iraola ha plasmado todo su repertorio táctico, con un 4-2-3-1 grabado a fuego y un juego asociativo, de presión alta y asfixiante. Escuela Athletic Club, donde aprendió el oficio de catedráticos como Ernesto Valverde o Marcelo Bielsa.

El bielsista cuerdo

Iraola se ha encumbrado en la Premier League. Su propuesta ha enamorado y ha despertado el interés de los gigantes ingleses, lo que habría precipitado su decisión de no renovar contrato con el Bournemouth. Porque la intención inicial de Andoni Iraola es seguir su carrera en Inglaterra, donde ha echado raíces y ha encontrado una filosofía futbolística que le apasiona.

Ofertas no le van a faltar. De hecho, el guipuzcoano desestimó una proposición del Chelsea en enero, cuando los 'blues' destituyeron a Enzo Maresca. Iraola no dejó a los 'cherries' en la estacada y optó por cumplir su palabra y su contrato.

Iraola, un entrenador con mayúsculas / MARC CREUS

La historia ha cambiado en apenas unos meses. Con la carta de libertad, el entrenador aspira ahora a un banquillo importante y, todo hace indicar que habrá unos cuantos disponibles de cara a la próxima temporada.

El Chelsea volverá a la carga. Liam Rosenior ha sido más un parche que una apuesta de futuro. En Londres necesitan un técnico con una propuesta firme, que contruya un proyecto a corto plazo, que funcione desde el primer día y sea capaz de meter en cintura a una constelación desmadrada de estrellas. Ese sería el principal riesgo de desembarcar en Stamford Bridge, una plantilla confeccionada a base de talonario más que con un ideario deportivo. Hay mimbres, pero falta trabajo táctico. Maresca acabó devorado.

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth / EFE

Al margen de los del sudoeste londinense, otros banquillos potentes se quedarán, muy probablemente, sin inquilino a final de curso. Manchester United, Liverpool y Newcastle o, lo que es lo mismo, Michael Carrick, Arne Slot y Eddie Howe tienen su continuidad comprometida y no sería nada descartable un cambio. Eso, sin mencionar al Manchester City, donde las especulaciones apuntan a una salida prematura de Pep Guardiola, con contrato hasta 2027.

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La opción española

En Bilbao, Jon Uriarte, que será reelegido presidente del Athletic Club, suspira por Iraola. El empresario vasco intentará convencer al técnico para reflotar la nave 'athleticzale', pero cada vez cobra más fuerza que la respuesta será negativa. Edin Terzic o Iñigo Pérez, actualmente en al Rayo, son las opciones que se barajan como relevo de Ernesto Valverde. El regreso a casa deberá esperar.