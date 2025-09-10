La Premier League reconoce los errores del VAR

El PGMOL, el colegio de árbitros de la Premier League, ha reconocido que el VAR cometió dos errores en la última jornada de la competición inglesa.

Más concretamente estos errores ocurrieron el pasado 30 de agosto en el Chelsea-Fulham y en el Wolverhampton Wanderers-Everton.

En el Chelsea-Fulham, el VAR se equivocó al anular el que hubiese sido el 0-1 para los de Marco Silva por una falta de Rodrigo Muñiz en el centro del campo.

Un panel independiente, que revisa todas las acciones del VAR cada jornada, determinó que el árbitro VAR del partido, Michael Salisbury, no debería haber intervenido y que el árbitro de campo, Rob Jones, no debería haber anulado el gol al revisar la jugada.

"El panel está de acuerdo de forma unánime que la decisión tomada originalmente en el campo se debería haber confirmado, dando el gol", señala.

El segundo error corresponde a la derrota del Wolves por 2-3 contra el Everton en el que los Wolves deberían haber tenido un penalti a favor por una falta de Iliman Ndiaye sobre Hugo Bueno.

Tres de los cinco panelistas concordaron en que el árbitro de VAR Craig Pawson se equivocó al no intervenir y llamar al colegiado de campo para que revisara la acción.

En total, la jornada pasada hubo 35 intervenciones del VAR, de las que 33 fueron correctas. La temporada pasada este panel reconoció 18 errores en la Premier League.