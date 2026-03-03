FÚTBOL INTERNACIONAL
La Premier League se rebela contra los cambios de la FIFA: no aplicarán una norma del VAR
La IFAB entabló nuevos protocolos para usar con la ayuda de vídeo, incluidos los saques de esquina y las tarjetas amarillas
Desde que el VAR se implementara de manera oficial, el primer gran torneo que le tuvo como protagonista fue el Mundial de Rusia de 2018. Aquel Francia-Australia que se decidiera por una revisión -de varios minutos- fue el preámbulo del fútbol tal y como lo conocemos hoy, con la tecnología de la mano para solucionar problemas. Y, a veces, dar algunos cuantos.
Recientemente, la FIFA confirmó que el videoarbitraje ampliaría su ámbito de actuación a dos escenarios adicionales: las decisiones sobre saques de esquina cuando el equipo arbitral haya cometido un error, y las segundas amonestaciones, con el objetivo de evitar expulsiones injustas.
Desistirán de cambios en Inglaterra
Este tipo de medidas no es novedoso en competiciones organizadas por la FIFA, que ya en 2017 utilizó varios torneos como banco de pruebas para el VAR antes de que la International Football Association Board (IFAB), encargada de las Reglas del Juego, aprobara oficialmente su implantación. Además, la propia IFAB comunicó a finales del pasado mes de octubre su intención de plantear que el VAR pueda intervenir también cuando se haya mostrado de forma equivocada una segunda tarjeta amarilla.
No obstante, en Inglaterra no habrá novedades por ahora. 'Sky Sports News' informó que es probable que la Premier League desista de un nuevo cambio en la reglamentación que permitiría al VAR evaluar si se debe conceder un córner. Esta nueva función será probada por primera vez por la FIFA en el Mundial de este verano.
De momento, no se ha incluido en los protocolos oficiales del fútbol y sigue siendo opcional para cada competición. La Premier League está decidida a evitar lo que denominan una "invasión del VAR", acorde a reportes del citado medio. Los directivos de la liga quieren minimizar las interrupciones en el desarrollo del partido y que el VAR se centre únicamente en incidentes que podrían tener un impacto directo en el resultado: tarjetas rojas, goles y penaltis.
No obstante, la medida puede cambiar tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Como la última vez, tras Rusia 2018, el empleo del VAR sería obligatorio para las grandes ligas con las nuevas reglas incluidas.
