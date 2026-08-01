La Premier League prohíbe la publicidad de casas de apuestas en el frontal de las equipaciones

En los últimos tiempos, el fútbol ha pasado de ser primordialmente un deporte a ser un gran negocio, tal como demuestran los precios de las entradas, la priorización del espectáculo sobre el juego y, como ejemplo más claro, la reciente intención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar un porcentaje del negocio de la Copa del Mundo, competición internacional más importante. Sin embargo, uno de los principales cambios respecto a décadas anteriores es el hecho de que todos los clubes lleven publicidad en su camiseta.

En este sentido, cada vez más conjuntos optaban por una vía monetizable, pero de moralidad dudosa: patrocinar casas de apuestas en la parte frontal de sus equipaciones. Ahora, la Premier League, una de las principales ligas europeas, ha tomado la decisión de prohibir dicha posibilidad, en una medida que puede sentar precedente en las grandes competiciones.

La Premier corta de raíz el problema

Durante la pasada campaña 2025/2026, once de los veinte equipos de la Primera División inglesa patrocinaban en sus equipaciones alguna casa de apuestas, aun cuando el acuerdo con los clubes para su prohibición se alcanzó en el año 2023.

De cara a la temporada 26/27, la medida entrará en curso desde la jornada inaugural entre Arsenal y Coventry City del 21 de agosto. La nueva prohibición busca reducir la exposición del público, especialmente de los más jóvenes y menores de edad, a la publicidad vinculada al juego, a la vez que responde a la preocupación por los casos de ludopatía en el Reino Unido.

Ya en los últimos tiempos, algunos clubes ingleses habían diversificado sus acuerdos publicitarios hacia otros ámbitos, como finanzas, aerolíneas, tecnología y alimentación, siendo el sector financiero el que lideraba entre ellos al contar con cinco conjuntos, seguido por las aerolíneas con tres.

Eso sí, la nueva normativa solo contempla que las casas de apuestas no puedan aparecer en el pecho de la camiseta, por lo que las compañías podrán seguir presentes en mangas, pantalones, vallas publicitarias y plataformas digitales.

Con esta medida, la Premier marca un precedente contra la publicidad de casas de apuestas que habrá que ver si más competiciones imitan durante los próximos años, así como si se endurecerá el protocolo para dejar de fomentar, en la medida de lo posible, la ludopatía.