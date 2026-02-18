La Premier League permitirá a los jugadores romper ayuno durante los partidos en ramadán

La Premier League y la Liga de Fútbol Inglés (EFL, por sus siglas en inglés) -primera y segunda división, respectivamente- volverán a permitir esta temporada que los partidos se detengan brevemente durante el ramadán, que tendrá lugar del 17 de febrero al 18 de marzo, para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno.

Como en años anteriores, los capitanes y los árbitros acordarán previamente una pausa en el juego -como un saque de puerta, un falta o un saque de banda- para que los futbolistas puedan hidratarse o ingerir geles energéticos.

La medida se aplica desde 2021, cuando por primera vez se permitió una pausa de este tipo en un encuentro entre el Leicester City y el Crystal Palace, y desde entonces, se ha convertido en un procedimiento habitual durante el mes sagrado del islam.

Entre los jugadores musulmanes que militan en la Premier League figuran Mohamed Salah, William Saliba, Rayan Ait-Nouri y Amad Diallo, entre otros y con esta iniciativa, el fútbol inglés refuerza su compromiso con la diversidad religiosa.

Noticias relacionadas

"En la Premier League eres libre de hacer lo que te convenga. Nunca harán nada en contra de tu fe y esto es genial", dijo el ex jugador del Everton Abdoulaye Doucoure a la BBC Sport en 2023, y un año antes, Sadio Mane, exjugador del Liverpool, reveló que el club alteró sus horarios de entrenamiento para apoyar a sus jugadores musulmanes durante el mes de ramadán.