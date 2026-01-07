En directo
PREMIER LEAGUE
Premier League hoy en directo: Chelsea, City y United en vivo
Sigue en directo el Carrusel de la 21ª jornada de la Premier League 2025/26
Arnau Monserrat
Partidazo también en Selhust Park. El Aston Villa, tercero de la Premier visita el Crystal Palace con este 11 titular por el que apuesta Unai Emery:
Tras a destitución de Maresca, el empate 'in extremis' ante el City en el descuento, a la espera de la llegada de Rosenior como nuevo técnico... el Chelsea visita el siempre difícil Craven Cotage de un Fulham que es undécimo pero que solo está 3 puntos por detrás de los 'blues' en la tabla. Los londinenses son quintos. Este es el 11 de Calum McFarlane.
Noche importante para el Manchester City que inicia la jornada a 6 puntos de un Arsenal que mañana se ve las caras con el Liverpool. Este es el 11 de Pep Guardiola ante el Brighton:
A las 20:30h...
Bournemouth-Tottenham
Brentford-Sunderland
Crystal Palace-Aston Villa
Everton-Wolves
Fulham-Chelsea
Y a las 21:15h...
Manchester City-Brighton
Burnley-Manchester United
Newcastle-Leeds
Casi nada...
