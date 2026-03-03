En directo
PREMIER LEAGUE
Premier League, en directo: Wolves - Liverpool, resultado y última hora, en vivo hoy
Sigue en vivo y online el duelo entre Wolves y Liverpool y el resto de la jornada
Xavi Turu
Vive aquí en SPORT toda la jornada de la Premier League. Bournemouth - Brentford, Everton - Burnley, Leeds - Sunderland y Wolves - Liverpool.
WOLVES – LIVERPOOL
El once inicial del cuadro de Rob Edwards para medirse al 'todopoderoso' Liverpool:
WOLVES – LIVERPOOL
Los de Slot necesitan sumar un triunfo a domicilio ante el último clasificado de la Premier, un Wolves que buscará dar la sorpresa ante los Reds. Con estos XI futbolistas sale el Liverpool:
¡Ya rueda el balón!
Empiezan estos tres partidos: recordemos que a las 21:15 dará comienzo el encuentro del Liverpool ante el Wolves.
LEEDS UNITED – SUNDERLAND (0-0)
EVERTON – BURNLEY (0-0)
WOLVES – LIVERPOOL (0-0)
Carrusel Premier League
¡¡Menos de cinco minutos para que empiecen los tres primeros encuentros de esta noche!!
BOURNEMOUTH – BRENTFORD
Los visitantes intentarán 'asaltar' Vitality Stadium para sumar los tres puntos y colocarse, también, muy cerca del Liverpool. Con este once sale el Brentford:
EVERTON – BURNLEY
El Everton buscará sumar los tres puntos en casa para meter presión al Chelsea en la clasificación y acercarse tímidamente a la zona de noble, marcada por un Liverpool con 48 puntos, seguidos por los de Stamford Bridge, con 45 puntos. Con este once arranca el encuentro el conjunto que dirige David Moyes para medirse a un Burnley en horas bajas, penúltimo clasificado.
Los partidos de hoy
Este martes 3 de marzo nos deja una jornada Premier inter semanal con este 'menú':
LEEDS UNITED – SUNDERLAND (20:30 h)
EVERTON – BURNLEY (20:30 h)
BOURNEMOUTH – BRENTFORD (20:30 h)
WOLVES – LIVERPOOL (21:15 h)
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con los partidos correspondientes a la jornada 29 de la Premier League. Encuentros entre semana para la competición inglesa que está al rojo vivo: de los cinco primeros clasificados, hoy tan solo juega el Liverpool (5); mañana será el turno de Arsenal, City, Aston Villa y Manchester United.
- Real Madrid - Getafe: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Luis Enrique no engañó a Dro
- Real Madrid - Getafe: polémica y reacciones en directo
- Pedri enciende la mecha: 'Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- El central 'tapado' que gana enteros para reforzar la defensa del Barça
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- José Luis Sánchez alucina tanto con el Real Madrid como con el arbitraje: 'Nadie sabe cuál es el fondo