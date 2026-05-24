En directo
PREMIER LEAGUE
Premier League en directo: Sigue la última jornada con la despedida de Guardiola y la lucha por el descenso en vivo
Sigue en directo el final de la Premier League con el adiós de Guardiola en el Etihad Stadium
Migue Jorge Sánchez
Última hora y resultados en vivo de la última joranda de la Premier League con el descenso entre Tottenham y West Ham y la despedida de Guardiola del Etihad.
¡Bueeeenas tardes! La Premier League pone punto y final a la temporada con horario unificado en el día de hoy. A las 17:00 horas, el Arsenal recibirá su trofeo como campeón, el Manchester City despedirá a Pep Guardiola y West Ham o Tottenham certificarán su descenso a la Championship.
¡Vamos a repasar todos los partidos y los onces!
- Barcelona - OL Lyonnes, en directo: resultado y goles de la final de la Champions League femenina, hoy en vivo
- Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Xabi Alonso ya tiene su primer fichaje... y una ventaja cuestionable
- El Barça se resigna con Mingueza: 'No se ha despedido de nosotros
- Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: 'Es el segundo mejor entrenador de la historia
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Comunicado de la junta electoral del Madrid: Florentino Pérez, candidato a la presidencia
- Éxodo internacional inmediato en el Barça