Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FC Barcelona - OL LyonnesCelebración BarçaGiro Italia hoyRoland Garros hoyBarça - Madrid Euroliga juniorMercado FichajesKoundeMíchelFlickOlympiacos - Madrid horarioHorarios F1 CanadáHorario Indycar 500Enrique RiquelmeEquipos SegundaPS StoreLista de la FuenteEtapa 15 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaMárquezConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

PREMIER LEAGUE

Premier League en directo: Sigue la última jornada con la despedida de Guardiola y la lucha por el descenso en vivo

Sigue en directo el final de la Premier League con el adiós de Guardiola en el Etihad Stadium

MANCHESTER (United Kingdom), 22/05/2026.- (FILE) - Manchester City manager Pep Guardiola waves to fans after the English Premier League match between Manchester City FC and Everton FC in Manchester, Britain, 18 October 2025 (reissued 22 May 2026). Manchester City announced 22 May 2026 that manager Pep Guardiola will leave the club at the end of the current season after 10 years in charge. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

MANCHESTER (United Kingdom), 22/05/2026.- (FILE) - Manchester City manager Pep Guardiola waves to fans after the English Premier League match between Manchester City FC and Everton FC in Manchester, Britain, 18 October 2025 (reissued 22 May 2026). Manchester City announced 22 May 2026 that manager Pep Guardiola will leave the club at the end of the current season after 10 years in charge. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / EFE

Migue Jorge Sánchez

Última hora y resultados en vivo de la última joranda de la Premier League con el descenso entre Tottenham y West Ham y la despedida de Guardiola del Etihad.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL