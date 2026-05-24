Premier League en directo: Sigue la última jornada con la despedida de Guardiola y la lucha por el descenso en vivo

¡Bueeeenas tardes! La Premier League pone punto y final a la temporada con horario unificado en el día de hoy. A las 17:00 horas, el Arsenal recibirá su trofeo como campeón, el Manchester City despedirá a Pep Guardiola y West Ham o Tottenham certificarán su descenso a la Championship.

¡Vamos a repasar todos los partidos y los onces!