PREMIER LEAGUE

La Premier League, en directo hoy: partidos y resultados de la jornada 19, en vivo

Sigue en directo los partidos de la Premier League de este martes 30 de diciembre

Palmer marcó de penalti para un Chelsea que busca los tres puntos en casa

Palmer marcó de penalti para un Chelsea que busca los tres puntos en casa / @ChelseaFC

Xavi Turu

La Premier League juega su última jornada de partidos del año este martes.

West Ham 2-1 Brighton

Nottingham Forest 0-1 Everton

Chelsea 2-2 Bournemouth

Burnley 1-2 Newcastle

Manchester United 0-0 Wolves

Arsenal 0-0 Aston Villa

