En directo
PREMIER LEAGUE
La Premier League, en directo hoy: partidos y resultados de la jornada 19, en vivo
Sigue en directo los partidos de la Premier League de este martes 30 de diciembre
Xavi Turu
La Premier League juega su última jornada de partidos del año este martes.
West Ham 2-1 Brighton
Nottingham Forest 0-1 Everton
Chelsea 2-2 Bournemouth
Burnley 1-2 Newcastle
Manchester United 0-0 Wolves
Arsenal 0-0 Aston Villa
MANCHESTER UNITED - WOLVES (0-0) I MIN. 21
¡Ocasión para los locales! Sesko la tuvo para el United después de una buena asistencia de Dorgu, pero el delantero esloveno mandó la pelota fuera. Aprieta el equipo de Manchester.
ARSENAL - ASTON VILLA (0-0) I MIN. 17
La ha tenido el Aston Villa con una gran acción de Watkins que lo tuvo todo de cara para marcar el primero para los suyos, pero su disparo final se marchó fuera.
MANCHESTER UNITED - WOLVES (0-0) I MIN. 12
El Manchester está buscando hacerse con el dominio de la pelota en Old Trafford y buscando alguna que otra llegada al área rival. Por el momento, sin acciones claras y el marcador no se mueve.
Carrusel Premier League
Así están los marcadores tras la primera parte de los partidos que arrancaron a las 20:30 horas:
West Ham 2-1 Brighton
Nottingham Forest 0-1 Everton
Chelsea 2-2 Bournemouth
Burnley 1-2 Newcastle
ARSENAL - ASTON VILLA (0-0) I MIN. 9
Sin duda el partido de la jornada. El Aston Villa cede el protagonismo del balón a un Arsenal que ya está cómodo con esta predisposición sobre el terreno de juego. Mandan los de Arteta con el ritmo de juego y controlando la situación sobre el tapete verde.
WEST HAM - BRIGHTON (2-1) I MIN. 45+4'
¡¡Gooooool del West Ham!! Los locales se ponen de nuevo por delante en el marcador al filo del descanso con un gol de Paquetá de penalti.
Carrusel Premier League
Empiezan los dos encuentros de las 21:15 horas:
Manchester United - Wolves
Arsenal - Aston Villa
CHELSEA - BOURNEMOUTH (2-2) I MIN. 41
El Chelsea busca llegar al descanso con ventaja mínima en el verde. Buscó fortuna Palmer desde la frontal, pero al 10 de los 'blues' no le acompañó ningún compañero.
WEST HAM - BRIGHTON (1-1) I MIN. 33
¡¡Goooooool del Brighton!! Los visitantes ponen el empate sobre el terreno de juego gracias al gol de penalti que marcó Danny Welbeck.
CHELSEA - BOURNEMOUTH (2-2) I MIN. 28
¡¡Empata de nuevo el Bournemouth en Stamford Bridge!! La contienda está loca en Londres... Tras el golazo de Enzo con el esférico entrando por toda la escuadra, Justin Kluivert pone el 2-2 y vuelve la igualdad sobre el tapete verde.
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto '¿De dónde ha salido este chico?
- Mercado de fichajes, hoy 29 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El Girona sondea al Barça por Ter Stegen
- Las grandes metamorfosis de Flick en 2025
- Staszewski: 'Hace unos años Lewy se hubiera cabreado por no jugar en Sevilla
- Decisión final del Barça con Christensen
- El padre de Vuskovic abre la puerta a su futuro con el Barça pendiente