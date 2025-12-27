En directo
PREMIER LEAGUE
La Premier League, en directo hoy: partidos y resultados de la jornada festiva, en vivo
Sigue en directo el resto de partidos de la jornada 18 de la Premier League de este sábado
Xavi Turu
La 'Jornada Festiva' de la Premier League sigue este sábado con el resto de partidos de la jornada 18 de la liga inglesa.
Nottingham Forest 1-2 Manchester City
West Ham - Fulham
Liverpool - Wolves
Burnley - Everton
Brentford 1-0 Bournemouth
Arsenal 1-0 Brighton
Chelsea - Aston Villa (18:30h)
Carrusel Premier League
A la media hora de partido, así están los resultados de los encuentros:
West Ham - Fulham
Liverpool - Wolves
Burnley - Everton
Brentford 1-0 Bournemouth
Arsenal 1-0 Brighton
ARSENAL - BRIGHTON (1-0) I MIN. 26
El entrenador del Arsenal pidió a los suyos más intensidad y más esfuerzos en la presión... Los suyos le han hecho caso y hoy los futbolistas 'gunners' han salido con ganas y fruto de este buen hacer sobre el verde llegó el primer tanto de Odegaard.
LIVERPOOL - WOLVES (0-0) I MIN. 22
El conjunto visitante ha gozado de la primera llegada al área rival. Despejó bien colocado bajo palos Alisson Becker.
ARSENAL - BRIGHTON (1-0) I MIN. 15
¡¡Goooooool del Arsenal!! No falla el líder de la Premier que no quiere que le quiten el trono. Odegaard marca para los de Arteta después de una gran asistencia de Saka.
LIVERPOOL - WOLVES (0-0) I MIN. 14
¡¡La ha tenido el Liverpool!! La más clara del partido hasta el momento para los de Slot. Wirtz asistió para que Ekitike mandara un disparo a la madera.
BRENTFORD - AFC BOURNEMOUTH (1-0) I MIN. 10
¡¡Gooooool del Brentford!! Los de Keith Andrews nos brindan el primer tanto de la tarde, obra de Kevin Schade.
LIVERPOOL - WOLVES (0-0) I MIN. 8
Monólogo de los de Slot que tiene cogida la batuta del partido ante un conjunto rival que ha salido al verde esperado atrás a su rival.
ARSENAL - BRIGHTON (0-0) I MIN. 4
Aprieta el Arsenal con una ocasión para Gyokeres con un tiro muy flojo que acabó en manos de Verbruggen.
Carrusel Premier League
A poco para llegar a los primeros cinco minutos de juego, los partidos de las 16:00 siguen con el cero a cero inicial. No hay sorpresas, por el momento, en ninguno de los encuentros.
Carrusel Premier League
¡¡Empiezan los partidos de esta jornada 18 de la liga inglesa!!
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- La inexplicable renuncia del Madrid al mercado invernal
- Mercado de fichajes, hoy 26 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Nico Paz es una ganga
- La gran mentira sobre el Boxing Day: 'Es tradición ir a ver los partidos en familia, qué vergüenza para la Premier League
- Durísima sanción para Marcao tras su expulsión contra el Madrid: 6 partidos sin jugar
- Lewandowski, sobre su futuro: 'No se trata de reducir mi salario a la mitad
- El Madrid se plantea pedir una indemnización millonaria por el 'Caso Negreira'