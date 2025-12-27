Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


PREMIER LEAGUE

La Premier League, en directo hoy: partidos y resultados de la jornada festiva, en vivo

Sigue en directo el resto de partidos de la jornada 18 de la Premier League de este sábado

Los de Arteta directos a por el liderato de la Premier

Los de Arteta directos a por el liderato de la Premier / @Arsenal

Xavi Turu

La 'Jornada Festiva' de la Premier League sigue este sábado con el resto de partidos de la jornada 18 de la liga inglesa.

Nottingham Forest 1-2 Manchester City

West Ham - Fulham

Liverpool - Wolves

Burnley - Everton

Brentford 1-0 Bournemouth

Arsenal 1-0 Brighton

Chelsea - Aston Villa (18:30h)

