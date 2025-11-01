La Premier League culpa a la UEFA de cargarse el Boxing Day: "La liga está limitada"

Se acabó lo que se daba. Despídanse del Boxing Day hasta, como mínimo, el año que viene. Solo se disputará un partido - el Manchester United-Newcastle - el próximo 26 de diciembre, rompiendo, así, con una tradición legendaria. Los nueve enfrentamientos restantes se dividirán entre el sábado 27 y el domingo 28. Como si de una jornada más se tratase.

El Boxing Day es una de las festividades más importantes en Inglaterra. Posee sus orígenes en la Edad Media y su denominación proviene de la costumbre que existía entre los nobles de dar ese día el aguinaldo a sus sirvientes. El día de las cajas, como bien indica su traducción al español.

Adiós al Boxing Day en Inglaterra / X

Una tradición rota

Pero es, sobre todo, una fecha marcada en rojo en el calendario del más futbolero. Especial y cargada de historia. Pues todo se remonta al 26 de diciembre de 1860, día en el que tuvo lugar el primer partido de la historia del fútbol: el Hallam FC-Sheffield FC que se disputó en Sandygate Road, el estadio más antiguo del planeta.

Y, a partir de entonces, se creó un vínculo único entre el Boxing Day y el fútbol inglés. Una unión similar a la de la NFL y el Día de Acción de Gracias o la NBA y la jornada de Navidad. Y, ante la falta de fútbol en las demás ligas, los hinchas de todo el mundo encontrarían cobijo en el fútbol inglés.

Los aficionados británicos llenan los estadios para disfrutar del 'Boxing Day' / Agencias

Este 2025, sin embargo, será bien distinto. El Boxing Day 2025/26, que cae en viernes, ofrecerá solo uno de los 10 encuentros de la jornada. Una decisión, a priori, que tenía que ver con las exigencias de los contratos televisivos, pues los clubes ingleses deben jugar en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco fechas reservadas para compromisos entre semana, pero el comunicado que emitió la Premier League durante la tarde del viernes señaló como responsable a la UEFA. Detecta la "expansión de las competiciones europeas de clubes" como la razón por la cual se tomó dicha decisión.

La competición dejó claro, eso sí, que "la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el Boxing Day, ya que la fecha cae en sábado".

Así queda la jornada 18 de la Premier League Viernes 26 de diciembre de 2025 Manchester United - Newcastle United Sábado 27 de diciembre de 2025 Nottingham Forest - Manchester City Arsenal - Brighton & Hove Albion Brentford - AFC Bournemouth Burnley - Everton Liverpool - Wolverhampton Wanderers West Ham United - Fulham Chelsea - Aston Villa Domingo 28 de diciembre de 2025 Sunderland - Leeds United Crystal Palace - Tottenham Hotspur

El comunicado íntegro de la Premier League

"La Premier League desea reconocer las circunstancias que han llevado a una reducción del número de partidos en el Boxing Day esta temporada, lo que afecta a una importante tradición del fútbol inglés.

Ahora existen varios desafíos para la programación de partidos de la Premier League derivados de la expansión de las competiciones europeas de clubes, lo que llevó a una revisión de nuestro calendario nacional antes de la temporada pasada, incluyendo cambios en la FA Cup. Esto finalmente dejó a la Premier League como una competición de 33 fines de semana, menos que en temporadas anteriores, a pesar de ser una competición de 380 partidos desde 1995.

Con menos fines de semana para trabajar, la Liga está limitada por cómo cae el calendario. La Liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el Boxing Day, ya que la fecha cae en sábado".