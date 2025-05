La Premier League amenaza al Leicester con una sanción

El Leicester City ha firmado una temporada nefasta en la que ha terminado descendiendo a Championship después de firmar tan solo 25 puntos en 37 partidos. Los 'Foxes', que ganaron la Premier League en 2016 y se instalaron en la zona media alta de la tabla, hace tres años que no levantan cabeza, viéndose obligados a volver a Segunda División, donde podrían enfrentarse a una deducción de puntos tras ser acusados de violar las reglas financieras por la Premier League.

Presuntamente, el Leicester City habría vulnerado las normas de beneficios y sostenibilidad (PSR) durante la temporada 2023-2024, cuando los de Enzo Maresca disputaban la Championship. De este modo, los 'Foxes' podrían enfrentarse a una deducción de puntos que le afectaría para su próxima campaña en la que volverán a competir en la categoría de plata.

Un cúmulo de problemas tras el descenso

La infracción en las normas PSR y el descenso no será el único problema de un Leicester que también deberá enfrentarse a las consecuencias de otras dos infracciones: No entregar sus cuentas a la Premier League antes del 31 de diciembre de 2024 y no dar una respuesta rápida a las consultas de la Liga.

Todas estas irregularidades serán evaluadas por una comisión independiente encargada de determinar la culpabilidad de un club que podría enfrentarse a grandes sanciones económicas y deportivas.

Un sospechoso habitual

Esta no es la primera vez que los 'Foxes' van a los tribunales por vulnerar, presuntamente, las reglas PSR, ya que en la temporada 2022-2023 fueron absueltos después de que un tribunal determinara que la Premier League no tenía jurisdicción sobre un club que había descendido a la Championship. En consecuencia, la máxima organización futbolística de Inglaterra endureció sus reglas para evitar que se repitieran casos como este, consiguiendo que esta vez un Tribunal haya dictaminado que tiene el poder para acusar al Leicester City.

Su caída deportiva ha ido de la mano de una caída económica e institucional que han hecho que el club inglés pasara de competir por Europa a convertirse en un club ascensor. Sus malos resultados en el terreno de juego se han trasladado a las cuentas de un club que en 2022 perdió 92.5 millones de libras, en 2023, 89.7 millones; y en 2024, 19.4 millones más, que les han hecho acumular muchos problemas institucionales.