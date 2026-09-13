¡La Premier pide perdón al Manchester United por 'robarle' tres puntos!

Erling Haaland volvió a ser protagonista en la Premier, esta vez en un derbi de Manchester que terminó llevándose el City gracias a un polémico gol del noruego que ha traído cola y que ha terminado con una carta de los árbitros pidiendo perdón al United por haberle 'robado' la posibilidad de ganar el partido.

La polémica se remonta al minuto 60 de juego. El conjunto de Enzo Maresca, que jugaba con uno menos desde el 23' por una roja directa a Phil Foden, se adelantaba en el marcador en un centro al segundo palo rematado por Erling Haaland. El VAR revisó el gol por posible fuera de juego del noruego, que finalmente estaba habilitado.

Pero quien no lo estaba era Enzo Fernández, que no llegó a tocar el balón pero sí hizo la intención de rematarlo, lo que generó horas y horas de debate en la Premier hasta la conclusión final del Comité de Árbitros inglés.

Erling Haaland, goleador en el derbi de Manchester / EFE

El VAR dio validez y la Premier le respaldó

La secuencia es digna de película. El fuera de juego de Haaland, por televisión, parecía claro, pero la perspectiva jugó una mala pasada y el sistema semiautomático demostró que su posición era correcta. En dicha intervención, el VAR consideró también que Enzo no intervenía en la jugada en una pugna con Lisandro (ninguno llegó a tocar el esférico) antes de que el balón le cayera a Haaland.

Minutos después de la polémica, en pleno partido, la Premier emitía un comunicado en redes sociales respaldando la decisión de los árbitros y asegurando que el mediocentro argentino del City no intervenía pese a estar más adelantado.

“El VAR revisó la decisión del árbitro de anular el gol por fuera de juego y determinó que Haaland estaba en posición reglamentaria, por lo que recomendó que se concediera el gol. El VAR también determinó que, estando en posición de fuera de juego, Fernández no tocó el balón", expresaba por la tarde una de las cuentas del campeonato.

Corrección, disculpas e investigación

Pero tras analizar la jugada con calma, horas después de la victoria del City, los jefes arbitrales de la Premier (‘Pro Referees’) asumieron su error y se disculparon con el Manchester United, a quien le 'robaron' la posibilidad de sumar tres puntos jugando contra un City con diez.

Enzo Fernández, jugador del Manchester City / EFE

“Se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego", expresa el comunicado.

Y concluye con disculpas y avisando del inicio de una investigación: "Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente".

El comunicado completo

“Tras el incidente ocurrido en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, podemos aclarar la situación respecto al gol concedido a Erling Haaland. La decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Erling Haaland; fue revisada por el VAR y se determinó que estaba en posición reglamentaria.

En la misma jugada, se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego.

Esta noche nos hemos puesto en contacto con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente".