PREMIER LEAGUE
La Premier también le 'echa una mano' al City: cambio de horarios por la eliminatoria ante el Madrid
El encuentro entre el West Ham United y el Manchester City se jugará a las 20:00 horas del 14 de marzo, el mismo día que estaba previsto, pero más tarde, por la eliminatoria europea ante el Real Madrid
La Premier League ha modificado varios horarios de su calendario tras el cruce europeo del Manchester City ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.
El duelo entre el West Ham United y el Manchester City, previsto inicialmente para el 14 de marzo a las 12:30 horas, se disputará finalmente ese mismo día a las 20:00. La decisión responde a la proximidad de la eliminatoria europea del conjunto de Pep Guardiola frente al Real Madrid.
El City afrontará los octavos de final de la UEFA Champions League con el partido de ida el miércoles 11 en el Santiago Bernabéu y la vuelta el martes 17 en el Etihad Stadium.
Para el Real Madrid también hubo cambio de fecha para la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido de esa jornada ante el Celta, previsto para el 7 de marzo, se jugará finalmente el 6 a las 21:00 h.
También se mueve el Arsenal–Everton
La Premier también ha adelantado al sábado 14 el encuentro entre el Arsenal y el Everton, que estaba fijado para el domingo. El ajuste obedece a que el conjunto londinense se medirá el 17 de marzo al Bayer Leverkusen en competición europea, lo que hacía inviable mantener apenas 48 horas de margen entre compromisos.
La liga inglesa ya había advertido de posibles modificaciones tras el sorteo continental y ante la negativa de la UEFA a trasladar los partidos de vuelta al jueves 18, alternativa que la Premier contempló para no alterar un calendario fijado desde el 21 de enero. La normativa del campeonato establece que los horarios se comunican con seis semanas de antelación para facilitar la planificación de clubes y aficionados.
Un calendario al límite para el City
Con el nuevo escenario, el Manchester City jugará en Madrid el miércoles 11, regresará a Inglaterra esa misma noche o a la mañana siguiente y viajará a Londres entre viernes y sábado para medirse al West Ham. Posteriormente, recibirá al Real Madrid el martes 17 para decidir la eliminatoria.
En total, tres partidos en menos de una semana, con la Premier y la Champions en juego y sin apenas margen de recuperación para los de Guardiola. Un calendario realmente trepidante.
