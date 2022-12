La Premier se lanza a por Ounahi

El futbolista marroquí se habría convertido en una prioridad para el Leicester en el mercado invernal Azzedine Ounahi fue una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022

El centrocampista de 22 años Azzedine Ounahi fue una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022 con su selección, Marruecos, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de una copa del mundo. Sus grandes actuaciones le pusieron en el radar de los grandes clubes europeos, incluidos Marsella, Inter, Napoli, Newcastle y Leicester.

El Leicester ha sido el primero en lanzarse a por el marroquí. De hecho, la propia directiva del Angers francés ha confirmado que ha recibido una oferta de 40 millones de euros para contratar a Ounahi en el mercado invernal, según informó el diario británico The Sun. La estrella marroquí se ha convertido en una de las prioridades del conjunto de la Premier League, siempre según la información detallada por la fuente citada.

"Es el Angers quien me permitió jugar un Mundial y mostrar mis cualidades al mundo. Si no fuera titular en el Angers o no estuviera jugando en la Ligue 1, no habría tenido la oportunidad de jugar un Mundial con mi edad. Angers es un paso importante en mi carrera" comunicó Ounahi a los medios oficiales del Angers, actual club en el que milita el joven talento marroquí.

"Ahora, todos sabemos que hay clubes que están interesados. Es una elección que deberá tomarse, una que será importante para mi carrera y, sobre todo, necesito tomar la decisión correcta. No sabemos cómo se desarrollarán las cosas todavía. ¿Me iré en enero? ¿Firmaré en algún lugar, me quedaré para ayudar al club y luego me iré este verano? Todavía no lo sé. Esperaré los próximos días, semanas para tomar las decisiones correctas. elección. Estoy en contacto todos los días con el presidente del club, Saïd Chabane" añadió el centrocampista.

"Nos estamos preparando para todo, tuvimos una reunión esta tarde con el entrenador y el coordinador deportivo para tratar de barajar todas las posibles escenarios. Sabes muy bien que nunca puedes detener a un jugador que quiere irse", afirmó hace unos días Chabane.