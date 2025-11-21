La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto

Había cierta expectación en el resto de Europa. Los clubes de la Premier League se reunieron este viernes y aprobaron la introducción del límite salarial (SCR) y de ley de sostenibilidad a corto y largo plazo (SSR) a partir de la temporada 2026/2027, pero rechazaron la aplicación del límite de gasto (TBA).

Varias semanas atrás, un informe elaborado por 'Fair Game', una coalición de clubes profesionales cuyo objetivo es obtener una mejor gobernanza en Inglaterra y Gales, puso en evidencia al fútbol inglés. Prácticamente la mitad - 43 de 92 para ser exactos - de los clubes de la Premier League y la English Football League (EFL) tenía reservas de dinero en efectivo para un solo mes. Y eso que la gran mayoría de clubes de la Premier League volvieron a tirar la casa por la ventana por enésimo verano consecutivo e invirtieron ni más ni menos que 3,500 millones en fichajes.

Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League / VINCE MIGNOTT

¿Y cómo se llegó hasta aquí? Pues por culpa de la irrupción de los Estados, de una legislación permisiva, del incumplimiento del PSR (Profit and Sustainability Rules) o del intercambio de cromos entre clubes en un mercado inflacionado.

"La Premier League no está en colapso, pero afronta unos riesgos bastante crecientes. La deuda acumulada, modelos de negocio dependientes de la venta de los jugadores - quiere decir que la mayoría de los clubes no son sostenibles por sí mismos y están condenados a vender cada año -, una vulnerabilidad legal clara que no funciona. Hay muchos clubes que tienen una deuda superior a las 250 millones de libras, cuando el máximo son 105 en tres años", desgranaba Marc Ciria, socio del FC Barcelona, financiero y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management (SGIIC), a SPORT el pasado mes de octubre.

'No' al límite de gasto

Pues bien, la introducción del límite salarial implica que los clubes solo podrían gastar el 85% de sus ingresos en salarios y comisiones a agentes, mientras que el SSR o Sistema de Sostenibilidad y Resiliencia mide la capacidad de los clubes de hacer frente a compromisos económicos a corto y largo plazo.

Mientras que el SCR recibió 14 votos a favor y solo seis en contra y el SSR recibió el apoyo unánime de los clubes, el TBA solo tuvo siete votos a favor. Para que una iniciativa sea aprobada necesita la luz verde por parte de catorce de los veinte clubes que forman la competición. El límite de gasto suponía que los clubes solo podrían gastar en la plantilla cinco veces lo que ingresara el colista en concepto de derechos televisivos y premios. Si se toma como referencia lo ocurrido en la temporada 2023/2024, la última de la que se tienen cifras exactas, esto supondría que los clubes sólo podrían gastar 550 millones de libras (630 millones de euros).

El balón de la Premier League antes de un partido el pasado día 16 de agosto.EFE/EPA/NEIL / NEIL HALL / EFE

"El nuevo límite salarial tiene como intención promover igualdad de oportunidades a los clubes que aspiren al éxito y acerca el sistema financiero de la Premier al límite salarial existente de la UEFA, que opera en el 70%", explicó la Premier League en un comunicado. Y es que las reglas financieras de la competición habían quedado algo obsoletas porque no habían recibido ninguna actualización desde que se instauraron en 2013.

Por tanto, no habían tenido en cuenta la inflación ni el incremento de los gastos en el fútbol, quedando ancladas en que los clubes de la Premier no podían acumular pérdidas mayores a 105 millones de libras a tres años.

El sindicato de jugadores alzó la voz

El sindicato de jugadores (PFA) confirmó hace días que llevará la propuesta a los tribunales si la Premier no toma en consideración la opinión de los jugadores a la hora de limitar lo que potencialmente pueden ingresar.

"Tenemos una tendencia en el fútbol de pensar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida", remarcó Maheta Molango, presidente de la PFA. "La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a las sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral. Esto necesita ser negociado con la gente correcta y hay ciertos mecanismos que tienen que ser respetados", añadió.

Tres de las agencias más importantes del Reino Unido, CAA Base, Stellar y Wasserman, escribieron esta semana al departamento legal de la Premier para dejar claro que ho habían sido consultados sobre estas propuestas. Exponen que la implementación de esta nueva regulación iría en contra de la ley de libre competencia en el Reino Unido y que sería un "abuso de la posición de poder de la liga".