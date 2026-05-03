"En la Premier se pueden cometer errores de 20 millones de euros sin que pase nada"

Parece ayer cuando el Tottenham de Mauricio Pochettino se plantó en la final de la Champions de Madrid. Pero no fue ayer. 2019 queda ya disipado en el horizonte de unos siete años que, a juzgar por los hechos, son eternos para la parroquia 'spur'. Eternos en sufrimiento y padecer, explotando todo esta temporada con una crisis sin precedentes en su historia reciente que le tiene al borde de volver a Championship, división que no pisa desde 1978.

Ilie Oleart, creador y director de 'La Media Inglesa', analizó para SPORT el momento crítico de los de De Zerbi, el último en una larga lista de 'salvadores' que no han podido enderezar al equipo. "Lo positivo es que habla de un cierto equilibrio competitivo. El hecho de que haya tanta igualdad en la zona media y que equipos importantes estén sumando pocos puntos demuestra que la liga es muy competida".

Ilie Oleart, creador de La Media Inglesa / X

Sin embargo, esa igualdad también esconde un problema de fondo. “La parte negativa es que evidencia que la gestión de muchos clubes es muy mala. Muy mala. Equipos con muchísimo dinero están tomando decisiones erráticas constantemente”, señala. En ese sentido, apunta directamente a entidades como el propio Tottenham... o su amado West Ham. "Serán ellos o nosotros", asevera.

Los millones, un problema

Lo propio pasa con un Chelsea que llegó a coronar dos 'Orejonas', la última hace apenas un lustro -2021-. Pero la llegada de Todd Boehly ha sumido al equipo 'blue' en una vorágine de fichajes jóvenes, técnicos de todo tipo y, en definitiva, el caos y la inestabilidad como bandera. De la Champions de Tuchel no quedan sino recuerdos y, como el alemán, muchos entrenadores fulminados, el último de ellos Liam Rosenior.

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea / EFE

“El dinero, en cierto modo, se ha convertido en una maldición”, afirma. “En ligas como España cada euro cuenta y eso obliga a ser mucho más preciso, por las normas. En Inglaterra, en cambio, se pueden cometer errores de 20 millones sin que pase nada. Y eso lleva a decisiones absurdas, como fichar a un entrenador para un proyecto a largo plazo y despedirlo tres meses después, como pasó con Liam Rosenior. No es un problema de entrenadores, es un problema de gestión”.

Para Oleart, esta situación también tiene que ver con el perfil de los propietarios que han llegado en los últimos años. “La Premier League ha vendido su alma al mejor postor. Con la apertura al capital extranjero, ha entrado gente de todo tipo, especialmente inversores estadounidenses acostumbrados a otros deportes. Y el fútbol no funciona igual”.

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Ahí radica, según él, uno de los grandes errores de concepto. “En deportes como la NBA o la NFL hay una previsibilidad mayor. Puedes proyectar rendimientos, estadísticas, evolución. En el fútbol no. Es un deporte caótico, impredecible. No sabes si un entrenador va a funcionar o no, si un fichaje va a rendir. Es muchísimo más complejo de gestionar”.