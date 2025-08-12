La Premier busca extremos

Los extremos están muy buscados. Todos los equipos están buscando un jugador para la banda de ataque que pueda marcar diferencias, pero especialmente los que más potencial económico tienen. Y en Europa no hay liga con más dinero que la Premier League. En este caso, Tottenham, Manchester City y Everton quieren rematar sus respectivas plantillas con algún extremo que potencie lo que ya tienen y suponga un buen salto de calidad. Hay buenos nombres en el mercado, pero no son baratos.

El Tottenham quiere a dos jugadores de ataque

De los mencionados, el equipo con más trabajo es el Tottenham. Tras la salida de una leyenda del club como el coreano Heung-min Son y la grave lesión de James Maddison, los 'Spurs' necesitan reforzar las bandas de ataque y lo quieren hacer con dos piezas. Según ha informado Fabrizio Romano, los nombres elegidos son Savinho y Eberechi Eze. Pese a ya incorporar al joven Mathys Tel, procedente del Bayern, y a Mohammed Kudus (West Ham United) en el presente mercado, los dirigentes del club londinense quieren ofrecer más potencial ofensivo al nuevo técnico Thomas Frank.

Savinho y Vinicius Junior, en el Manchester City - Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

En el caso de Savinho, el Tottenham ha mandado una primera oferta de 50 millones de euros, pero el Manchester City la ha rechazado y pide una mayor cantidad. El brasileño quiere tener más minutos en el campo, por lo que ve el movimiento con buenos ojos. El exjugador del Girona la temporada pasada participó en 48 partidos y sumó 3 goles y 11 pases de gol. Por otra parte, Eberechi Eze vuelve a estar en el radar del club del norte de Londres y se trabaja en su operación paralelamente a la de Savinho. El jugador inglés estuvo en la órbita del Arsenal, pero ya no es opción tras la incorporación de Noni Madueke. Los 'Spurs' deberán negociar con el Crystal Palace, ya que su cláusula de rescisión expiró. Eze acaba de ganar la Community Shield con el Place y la temporada pasada disputó 43 partidos en los que marcó 15 goles y dio 11 asistencias.

¿Volverá la mejor versión de Jack Grealish en el Everton?

A veces hay que dar un paso atrás para luego poder dar dos hacia adelante. Esto es lo que va a hacer Jack Grealish, quien se va cedido al Everton, según ha explicado Fabrizio Romano. El extremo inglés necesita recuperar su mejor versión, la que le permitió fichar por el City y luego ser una pieza muy importante para Pep Guardiola. Grealish fichó por el conjunto 'cityzen' en la temporada 2021-22, tras sumar 17 goles y 19 asistencias las dos temporadas anteriores. Famoso por sus celebraciones, fue muy importante en la consecución de la Champions de 2023 y ahora se va cedido por una temporada con opción de compra de 50 millones de euros para los 'toffees'.

Pep Guardiola da instrucciones a Jack Grealish / AP

Guardiola, obsesionado con Rodrygo

Si salen Savinho y Grealish, Pep Guardiola necesita un refuerzo. ¿Y qué extremo le encanta al técnico catalán? Rodrygo Goes. Sin embargo, no será una operación fácil. Fabrizio Romano cuenta que, si el extremo brasileño pide salir, el Real Madrid accederá pero pedirá una cantidad mínima de 100 millones de euros. A Guardiola le encantaría trabajar con Rodrygo y no es algo nuevo, después de que ya haya aparecido su nombre en el entorno del City en alguna otra ocasión.

Rodrygo Goes, celebrando un tanto con el Real Madrid en Manchester / EFE

El extremo de 24 años quiere relanzar su carrera. Tras llegar a Madrid el verano de 2019, no tardó en ser un jugador importante. Su mejor temporada fue la 2022-23, cuando disputó un total de 57 encuentros en los que marcó 19 goles y dio 10 asistencias. La última temporada no estuvo nada mal, participando en 54 encuentros con números de 14 tantos y 10 asistencias. Sin embargo, perdió protagonismo debido a la llegada de Kylian Mbappé, cada vez estuvo menos presente con Ancelotti y parece que Xabi Alonso no cuenta con él. Rodrygo Goes tiene los días contados en la 'casa blanca' y Pep Guardiola le espera en Manchester con los brazos abiertos.