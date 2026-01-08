La Premier, a escena: campeón contra aspirante para hacer sombra al derbi

La Premier League tratará de hacer sombra este jueves al derbi madrileño con uno de esos partidos que muy pocos se quieren perder. Mientras Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrenten en Arabia en las semifinales de la Supercopa de España, el Emirates Stadium acogerá un Arsenal-Liverpool (21.00 horas) en el que el vigente campeón buscará frenar la racha del aspirante al título, que puede distanciarse en hasta ocho puntos de sus dos principales perseguidores.

Será el segundo cara a cara de la temporada entre Mikel Arteta y Arne Slot, tras el 1-0 en agosto favorable los 'reds'. Ahora, 18 jornadas después, las tornas han cambiado y el enfrentamiento tiene como gran favorito al técnico donostiarra, intratable líder de una Premier que cada vez se le pone más de cara tras años y años a la sombra de Manchester City y Liverpool, donde Slot parece haber dejado atrás todas las dudas que generó su conflicto con Mohamed Salah, que sigue disputando la Copa África.

Un proyecto, el del Arsenal, que lleva mucho tiempo cocinándose a fuego lento y que contrasta con la incertidumbre generada en el banquillo de Anfield y con los bandazos que se producen en otros de los vestuarios de Inglaterra.

"Solo puedo hablar de mi propia experiencia, y siempre es triste ver a un compañero perder su trabajo. Sabemos dónde estamos y creo que se necesita el apoyo de la directiva, del cuerpo técnico y de los jugadores. Al fin y al cabo, hay que ganar muchos partidos para conservar el puesto, y esa es la realidad y la naturaleza de nuestro trabajo", aseguró ayer el técnico 'gunner' sobre Rúben Amorim, recientemente destituido del Manchester United.

Y es precisamente ese apoyo de la directiva del Arsenal el que ha permitido que la entidad lidere la Premier con cinco puntos de distancia con respecto al Manchester City y al Aston Villa y con 14 sobre su próximo rival. "En teoría el Liverpool era nuestro principal rival por el título, pero sigo pensando que son un equipo magnífico. Hay que entender también el contexto en el que se encuentran con ciertas lesiones y la dificultad de la liga para todos nosotros, pero mi opinión no ha cambiado sobre ellos", sentenció Arteta.

En la carrera por un trofeo que se le resiste desde 2004, el Arsenal podría hoy dar un golpe sobre la mesa y marcharse a los ocho puntos de diferencia tras los empates de los de Pep Guardiola y Unai Emery ayer frente al Brighton y al Crystal Palace, respectivamente.