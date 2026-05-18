La Premier 25/26, vista para sentencia: el Arsenal vence al Burnley... ¡y puede ser campeón este martes!

Tenía que ser así. De córner. Cómo si no iba a encarrilar la Premier League un Arsenal que ya saborea el título gracias a su victoria frente al Burnley en la penúltima jornada liguera. Los de Mikel Arteta, con gol a balón parado de Kai Havertz, desatascaron un partido muy gris e intranquilo para terminar sumando los tres puntos y dejar el campeonato visto para sentencia. Tanto que mañana mismo podrían cantar el alirón.

Le sacan los 'gunners' cinco puntos al Manchester City, que disputa este martes su partido de la jornada 37 frente a un Bournemouth de Iraola en plena pelea por la Champions. Una derrota, incluso un empate de los de Guardiola a domicilio hará matemáticamente campeón al Arsenal, que por si acaso todavía dispondrá de la última bala el domingo en su duelo frente a un Crystal Palace pensando ya en la final de la Conference League.

No fue un partido fácil de digerir el que le propuso el Burnley al líder, aguantando durante casi toda la primera mitad y avisando en varias ocasiones a David Raya. La más clara fue un intento de volea al segundo palo de Hannibal que no encontró portería pero que metió el miedo en el cuerpo a los hinchas 'gunners', sorprendidos y atemorizados por la poca superioridad de su equipo ante un rival ya descendido.

Mikel Arteta, durante el Arsenal-Burnley / Europa Press

Antes la tuvo Trossard para el Arsenal -se topó con la madera-, y luego fue Saka quien pudo decantar la balanza en un centro-chut envenenado y en un remate al segundo palo por el que pidió penalti. Falló inexplicablemente el extremo inglés cuando ya se cantaba el gol en el Emirates, pero el defensor colocó su bota entre el pie y el balón para impedir el remate.

Córner, Saka, Havertz, gol

Y tras otra clara acción de Odegaard, llegó el golpeo 'gunner' en el minuto 37. De córner. Otro más, y ya van 18 esta temporada. Lo botó Saka, lo remató Havertz. Y la Premier vista para sentencia. Porque ya no reaccionó el Burnley, incapaz de salvar la categoría y mucho menos de remontar un resultado adverso en campo del líder, pese a las caras de incredulidad de los hinchas locales viendo como su equipo no lograba sentenciar el choque.

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Pudo hacerlo el Arsenal, en un remate al palo de Eze. Pero ni lo necesitó, ayudado en parte por el colegiado y por el VAR, que no consideraron la expulsión de Havertz tras una plancha en el gemelo. Todo le salió cara, como viene siendo habitual esta temporada, y el alirón es cuestión de días. Incluso horas, porque si el City pincha este martes frente a un Bournemouth que se juega la Champions, el cuadro de Mikel Arteta será campeón de la Prermier League.