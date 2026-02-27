'Premflix' ya es una realidad: la Premier League tendrá su propio Netflix

La Premier League sigue haciendo méritos para ser considerada la mejor Liga del mundo. En una semana en la que se certificó la presencia de hasta nueve equipos ingleses en los octavos de final de la Champions, la Europa League y la Conference, la competición británica lanzó una noticia que va más allá de lo que sucede en el terreno de juego. Aunque guarda estrecha relación.

La 'bomba' la soltó Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, quien confirmó este jueves el lanzamiento de su propia plataforma en streaming en Singapur con el objetivo de retransmitir todos los partidos del torneo. De consolidarse este nuevo negocio superando el periodo de prueba, se estudiaría su extensión en un futuro a otros países.

Pero no funcionará únicamente como una especie de canal de televisión, sino que además ofrecerá todo tipo de contenido futbolístico como reportajes y entrevistas que colocarán a la Premier en una nueva dimensión, la dimensión audiovisual, según informó el máximo dirigente en la cumbre sobre fútbol y negocio organizada por el Financial Times en Londres.

Se trata de un acuerdo conjunto con StarHub -emisora que posee los derechos de retransmisión de la Primera División británica en el país- que se extenderá durante los próximos ocho años. La nueva aplicación, según apuntan desde Inglaterra, se lanzará antes de la próxima temporada y será la primera vez que la retransmisión de los partidos se venda directamente a los consumidores.

Un canal '24 horas'

Bajo el nombre oficial de 'Premier League Plus', esta novedosa plataforma ya ha sido bautizada en Inglaterra como 'Premflix', mezclando el nombre de la competición con el de Netflix, el servicio de películas y series más famoso del mundo.

"Estamos buscando construir un negocio, pero también aprender cosas que puedan ser replicadas en todo el mundo. Esta será una nueva aplicación que podréis descargar y tener en vuestras televisiones, vuestros ordenadores, para ver los 380 partidos de la competición y otro contenido adicional. Va a ser un canal 24 horas al día, los 7 días de la semana", aseguró Richard Masters.

“A partir de la próxima temporada, a partir de agosto, se lanzará Premier League+”, desveló el presidente ejecutivo. “Por primera vez, la Premier League tendrá sus propios clientes. Buscamos construir un negocio, pero también queremos aprender cómo replicarlo en todo el mundo. Será un producto realmente emocionante, y el gran cambio, creo, es que la Premier tendrá sus propios clientes, lo que nos obliga a profundizar en aspectos como la promoción y los precios”, concluyó.