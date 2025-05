Postecoglou se reivindica antes de la final: "No soy un payaso"

A pocas horas de que se dispute la final de la Europa League en San Mamés, Ange Postecoglou no se ha mordido la lengua para defender la temporada equipo. A pesar de marchar decimoséptimo en Premier, los londinenses han encontrado en Europa la cura a todos sus problemas, aunque todavía falta lo más importante para poder calificar de éxito una temporada hasta ahora para el olvido.

El técnico greco-australiano se encuentra ante una prueba de vida o muerte. Sin opciones de clasificar para competiciones europeas a través de su clasificación liguera, el Tottenham podría disputar la próxima Champions por vía directa si gana la final de este miércoles contra el Manchester United.

Sin embargo, para Postecoglou el premio importante es el título que puede ganar el Tottenham tras una sequía de 18 años: "Clasificarse para la Champions es un gran premio, es muy importante y beneficios obvios, ya que te da la oportunidad de enfrentarte a los mejores equipos europeos. Pero el trofeo es más importante, es por lo que vine aquí", dijo Postecoglou en la rueda de prensa previa al partido.

Su futuro, en la cuerda floja

Lo cierto es que el técnico, a pesar de estar a las puertas de ganar una final europea, sabe que su futuro está en la cuerda floja: "No sería la primera persona que cambia de trabajo en este mundo, pero no creo que haya terminado mi trabajo aquí. Tengo la confianza de continuar y de seguir ganando títulos”, ha explicado. "En mi carrera ya he estado varias veces en situaciones de máxima presión. Lo importante es estar a la altura de la situación", recordó.

Ange Postecoglou, entrenador del Tottenham, aplaude durante el partido de la EFL Carabao Cup / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

En la rueda de prensa se han vivido algunos momentos de tensión, como el encontronazo que ha tenido el técnico con un periodista que le habló de la delgada línea entre una temporada exitosa si el Tottenham gana la final o un fracaso absoluto si no lo hace: "Independientemente de lo que pase en el partido, no soy un payaso y nunca lo seré. Me decepciona mucho que se hable de fracaso y que se sugiera que el hecho de que no ganemos nos haga unos payasos porque este equipo ha conseguido llegar a una final y está a un partido de un título europeo”. Una final decisiva para la historia reciente del club que podría tener consecuencias decisivas para la entidad.