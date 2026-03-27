Las posibilidades que clasificarían hasta 11 equipos de la Premier League a torneos europeos

El récord impuesto por la Premier League de clasificar a nueve equipos para los torneos europeos de la temporada en curso podría ser nuevamente roto por la misma liga inglesa, que podría asegurar la participación de hasta once equipos para la siguiente temporada.

Una mezcla de factores entre lo que suceda en la competición nacional y los resultados finales que consigan en la Champions, Europa y Conference League es lo que determinará si finalmente se impondrá un nuevo récord

Bajo los criterios de la UEFA, la Premier League obtendrá cinco boletos a la Champions League. Cuatro de ellos serán para los cuatro mejores clasificados , mientras que el quinto es la llamada Plaza de Rendimiento Europeo.

Dicha plaza valora los puntos hechos por los equipos de una liga, dividiéndolos entre el número de clubes clasificados a lo largo de las competencias europeas. En esta tabulación, la UEFA otorga dos puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Un rubro en el que los ingleses lideran al resto de las ligas.

De las copas inglesas a las europeas

A los cinco equipos que logren clasificar a la Champions, se sumarán dos equipos jugarán la Europa League: el sexto clasificado en la liga y el ganador de la FA Cup.

Aún en los cuartos de final, podrían ganar la FA Cup: Manchester City, Arsenal, Chelsea y Liverpool; equipos que de momento figuran entre las primeras seis posiciones de la liga, por lo que la plaza por ganar la FA Cup la recibiría el siguiente mejor clasificado en la Premier League, que aún no esté en puestos europeos.

De manera similar, el campeón de la Carabao Cup recibe una plaza en la Conference League, sin embargo, al haber ganado este título el Manchester City -- sublíder en la liga, por lo que clasificaría a la Champions -- , este boleto lo recibe el siguiente mejor clasificado en la Premier.

Jugadores del Manchester City celebran la conquista de la Carabao Cup al vencer al Arsenal / EFE

Buscando el récord

Para romper el récord de plazas recibidas en Europa, la liga inglesa necesitará hacer realidad lo que hasta ahora son casos hipotéticos.

Aunque luce improbable, dado su 16º puesto en la Premier, si el Nottingham Forest consigue ganar la Europa League, automáticamente clasificará a la Champions; igualando el récord de nueve equipos que clasificaron a competencias europeas esta temporada.

Del mismo modo, si el Crystal Palace consigue ganar su primera Conference League este año, asegurará su participación en la Europa League; imponiendo un nuevo récord de diez equipos de una misma liga en las competencias europeas.

Maxence Lacroix jugador del Crystal Palace celebra la clasificación a los cuartos de final de la Conference League / EFE

Un tiro lejano

La undécima plaza es aún más complicada. De momento, Aston Villa y Liverpool figuran en las posiciones 4 y 5 de la Premier League, últimos clasificados por posición a la Champions.

Pero si el Liverpool consigue ganar la Champions o el Aston Villa la Europa League, clasificarán de manera directa a la Champions y sus plazas obtenidas por posición en el torneo nacional no son transferibles; por lo que, para asegurar un undécimo equipo en competencias europeas, Aston Villa y Liverpool deberían caer de sus posiciones en la Premier League.

Dado que la Europa League únicamente es ganada por un equipo, la condición que veía al Nottingham Forest campeón puede ser omitida si se corona el Aston Villa y cae del top-5. De esta manera, si todos los casos se cumplen, así serían repartidas las once plazas:

Clasificación top-5 en la Premier League - 5 plazas Champions League

Liverpool campeón de la Champions y no top-5 en liga - Una plaza Champions League

Aston Villa campeón de la Europa League y no top-5 en liga - Una plaza Champions League

8º en la Premier League - Una plaza Europa League

9º en la Premier League (victoria de City/Chelsea/Arsenal/Liverpool en FA Cup) - Una plaza Europa League

Crystal Palace campeón de la Conference League - Una plaza Europa League

10º en la Premier League (victoria del City en Carabao Cup) - una plaza Conference League

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Aunque son muchas condiciones las que deberán cumplirse para que se cumplan las hipótesis, la realidad es que hasta antes de que vuelva a rodar el balón a nivel de clubes, es una posibilidad que le dará emoción a las últimas semanas de la temporada.