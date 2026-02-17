Portazo de Klopp a Inglaterra

La vida de Jürgen Klopp prometía ser tranquila tras terminar su ciclo exitoso en 2023 como entrenador del Liverpool. Sin embargo, el teléfono del técnico alemán no ha dejado de sonar desde entonces. Varios son los equipos que han llamado a la puerta para tentar al exentrenador 'red', pero la respuesta siempre ha sido la misma: "No".

El agente de Klopp, Marc Kosicke, reveló en una entrevista con Transfermarkt que declinaron propuestas firmes de dos gigantes de la Premier League: Manchester United y Chelsea. Ambos clubes buscaron seducirle con proyectos ambiciosos, pero el germano quiso hacer oídos sordos. Su decisión de volver a los banquillos no responde únicamente al desgaste acumulado tras años de máxima exigencia, sino también a la voluntad de elegir con lupa su próximo destino.

No a la Premier… por ahora

Después de cerrar una etapa histórica en Anfield, donde estuvo nueve temporadas (2015-2024) y logró ocho trofeos, entre los que destaca la Champions League y la Premier League, cosechadas en 2019 y 2020, respectivamente, el técnico de 58 años considera que regresar de inmediato a Inglaterra no encaja con su hoja de ruta. "Nunca entrenaría a otro equipo de Inglaterra. En caso de volver, sería al Liverpool", recordó hace unos meses en el podcast Diary of a CEO.

Las ofertas de United y Chelsea no fueron las únicas recibidas por el entorno de Klopp. El exentrenador de Liverpool y Dortmund tuvo encima de la mesa la posibilidad de representar a diferentes selecciones nacionales. "Antes de fichar por el Red Bull, Jürgen (Klopp) podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra. Probablemente, también a Alemania, si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí", afirmó Marc Kosicke.

Deseo frustrado de Florentino

Además, su nombre fue vinculado a otros grandes clubes del panorama europeo como Real Madrid o Roma. Klopp siempre ha sido un entrenador deseado por Florentino Pérez, y, desde la directiva del conjunto blanco, consideran que podría ser el candidato ideal para liderar un nuevo proyecto.

Jürgen Klopp, tras su fichaje por el grupo Red Bull. / Associated Press/LaPresse / LAP

Klopp, mientras tanto, mantiene la calma. No tiene prisa. Tras años intensos en la élite, el alemán quiere asegurarse de que su próximo paso sea el adecuado. Desde enero de 2025, es director de fútbol global de la empresa Red Bull. Actualmente, se encuentra a gusto ocupando el cargo, y su intención es seguir con el mismo estilo de vida: "Me encanta lo que hago ahora, no echo de menos entrenar".

No obstante, Kosicke dejó la puerta abierta a su posible vuelta a los banquillos, ya que no descarta que "necesite volver a oler el vestuario". El agente del técnico germano declaró que "es uno de los pocos entrenadores que solo ha dirigido tres clubes y nunca ha sido despedido". La última palabra la tiene Jürgen Klopp, pero, sin duda, el mercado de entrenadores del próximo verano girará, una vez más, en torno a su figura.