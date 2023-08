Pochettino en problemas, tiene hasta ¡8 lesionados!

El técnico argentino empieza a acumular muchos jugadores lesionados en este inicio de temporada Pese a la gran inversión de Todd Bohely, el Chelsea solo ha sumado un punto de seis posibles

Siguen los problemas para Mauricio Pochettino con las lesiones. Pese a la gran inversión que está realizando el propietario del Chelsea, Todd Bohely, la temporada ha empezado mal a nivel de sensaciones y resultados, todo esto combinado con ya ocho bajas de jugadores por lesión. El equipo de Londres quiere coger ya 'aire' el próximo viernes 25 ante el recién ascendido Luton Town, que aún no ha puntuado en este inicio de la Premier League, en su debut en la máxima categoría en el fútbol inglés. Mientras que, el Chelsea solo ha 'rascado' un punto de seis posibles, en el debut de Liga ante el Liverpool (1-1).

La derrota del pasado fin de semana ha encendido muchas alarmas en Stamford Bridge. El equipo perdió merecidamente ante el West Ham (3-1) y el fichaje del delantero 'estrella', Moisés Caicedo, fue muy señalado por su actuación. El ecuatoriano perdió ocho balones, cometió dos faltas y provocó el penalti sobre Emerson, que acabó en el 3-1 definitivo para el West Ham. El jugador llegó del Brighton por 133 millones de euros y en su debut dejó muchas dudas.

A todo esto, al tema deportivo se ha añadido la plaga de lesiones que azota al equipo. Cuenta hasta ocho bajas, una vez se haya confirmado la lesión de Chukwuemeka, que estará un mínimo de mes y medio de baja, una vez confirmada la lesión de rodilla que le hará pasar por quirófano. Pese a salir con muletas del estadio, al final la lesión ha sido menos importante de la esperada. Los casos más preocupantes son Bettinelli y Fofana, que aún no tienen fecha para su vuelta a los terrenos de juego. El portero Marcus Bettinelli lleva cuatro meses fuera por un fuerte golpe y aún no se ha entrenado con el grupo, su lesión es todo un misterio y no ha trascendido que problemas tiene. Mientras que Fofana se rompió en el mes de julio la rodilla. El prometedor central no está teniendo suerte con las lesiones y no pudo ni hacer la gira de verano con el equipo. El jugador fue operado tras romperse el ligamiento cruzado anterior y no hay período de baja, aunque todo hace indicar que se va a perder la totalidad de la temporada.

Nkunku es una de las lesiones más graves y estará aún como mínimo medio año de baja. El jugador se lesionó en un partido de pretemporada también de la rodilla y el Chelsea admitió en un comunicado que "la lesión lo tendrá un largo tiempo de baja". El lateral derecho Reece James volverá a jugar en octubre, igual que Broja, Badiashile y Chalobah, todos cayeron en la pretemporada. El conjunto de Pochettino, tendrá que sobrevivir al menos durante este mes que le queda de una enfermería muy llena en el conjunto 'blue'.