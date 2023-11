Pochettino "pide perdón" a Guardiola y Anthony Taylor

El técnico del Chelsea enfureció con el pitido final de Anthony Taylor tras cortar un ataque en el 101 Pochettino admite que su comportamiento "no es una buena imagen para mí y para el fútbol"

Mauricio Pocchetino se disculpa con Anthony Taylor y Pep Guardiola. Cree que su comportamiento tras el pitido final en el encuentro entre el Chelsea y el City no fue apropiado. Estaba frenético tras el 4-4, ansioso por ver al Chelsea con posibilidades de rascar algo más a pesar de que Cole Palmer les rescató un punto en el tiempo añadido. Marc Cucurella avanzó rápidamente, con Raheem Sterling bien ubicado en ataque, pero el árbitro señaló el final. Cortó en seco una jugada prometedora. Pochettino, estalló. Se fue directo a buscar al cuarto árbitro, pero su 'staff' lo detuvo tras el pitido final mientras se dirigía también hacia Anthony Taylor. Tal fue el enfado que tampoco saludó a Guardiola.

El técnico del Chelsea admitió que su comportamiento "no era una buena imagen" ni para él ni para el fútbol en general. Cuestionado después, el argentino dijo: "Necesito disculparme con Anthony [Taylor] y los funcionarios.

Pochettino pareció gritar "¿qué carajo?", mientras agitaba los brazos 'muy enfadado'. Esto dijo: "En este momento, siento que Raheem [Sterling] puede pasar para anotar el quinto. En este momento, cuando terminamos el juego, me vuelvo hacia Anthony y le digo: '¿Qué está pasando? ¿Por qué parar en este momento?' ¿la acción?', se explicó.

"Entonces me di vuelta y dije: 'Merezco ser amonestado' porque sí, crucé el límite. Quiero disculparme porque no es una buena imagen para mí y para el fútbol, este tipo de comportamiento".

Pochettino marching towards Anthony Taylor may just be clip of the night 🤣 pic.twitter.com/ZuZeJjuAA3